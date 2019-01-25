因應春節交通　嘉縣警提醒出遊注意交通資訊以保順暢

▲▼ 春節連假將至，嘉縣警提醒民眾出遊注意交通資訊。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



因應新春佳節即將到來，全國警察機關28日起展開為期15天的「加強重要節日安全維護」專案工作，致力維護轄區治安平穩與交通順暢。嘉義縣警察局除積極配合國道及鐵、公路各項疏運措施，協助疏導返鄉或北上車流外，針對轄內傳統市場、廟宇、觀光景點及風景遊憩區等，也將於尖峰時段增派警力加強交通稽查及疏導作為，避免違規停車影響通行，並適時透過手控號誌方式調節車流，以舒緩壅塞及回堵情形。



春節連續假期長達9天，嘉義縣又為北漂遊子的故鄉，轄境多座名聞遐邇的媽祖廟，且有阿里山、故宮南院等國際知名觀光熱點，預期返鄉回「嘉」團聚及行春旅遊的人潮、車潮將達到最高峰，公路總局第五養護工程處、嘉義區監理所及阿里山國家風景區管理處協調嘉義縣公車處及嘉義客運，規劃4條公車行春路線，讓民眾新春到廟宇參拜可以搭乘使用，避免塞車及找不到停車位的窘境。另外，在台18線(阿里山公路)61.5公里處、88.5~90公里臨時停車處，也有提供石棹-奮起湖及阿里山森林遊樂園免費接駁專車，建議大眾多加善用搭乘。



另為保障大眾用路安全，防制事故發生，警方嚴正表示：「執法無假期!」，年節期間仍將針對酒後駕車、闖紅燈及嚴重超速等重大違規強力取締，尤其深夜飆速等嚴重妨礙安寧及危害駕駛安全行為，更是執法重點目標。警察局也規劃整合各分局交通事故處理專責警力，全天候輪值待命，並在台18線阿里山公路(公田、石棹路段)及162甲線(梅山太平雲梯)預置支援警力，以備迅速處理突發交通事故，縮短民眾等候及車流受阻時間，儘速恢復道路暢通。

因應大年初三(2月7日)、初四(2月8日)嘉義縣境內國道1、3號各交流道北上匝道將實施高乘載管制，警察局呼籲民眾做好行前規劃，可多加利用鄰近替代道路，避開易壅塞路段，也可至交通部公路總局網站（http://www.thb.gov.tw）查詢或利用警察廣播電臺收聽即時路況，掌握最佳方向。遇有道路壅塞，要耐心聽從在場警察或志工人員的指揮，也務必遵守交通規則，確保行車安全。