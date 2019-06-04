不開心！　金正恩觀看《人民的國家》　砲轟主創「不負責任」

▲金正恩觀看大型團體操表演。（圖／朝中社）

記者曾俊豪／綜合報導

北韓最高領導人金正恩3日在夫人李雪主陪同下，在平壤觀看大型體操與藝術演出《人民的國家》，然而，金正恩對表演並不滿意，結束後當面向主創人員指出作品內容和形式的缺點，並對錯誤的創作作風、不負責任的工作態度予以嚴厲批評。

大陸《澎湃新聞》報導，北韓一直有舉行大型團體操的傳統，曾以參演人數載入金氏世界紀錄的大型團體操《阿里郎》便是北韓團體操的代表作之一。2018年，朝鮮為慶祝建國70周年打造了名為《輝煌的祖國》的大型團體操和藝術演出，反映朝鮮建國以來在各領域取得的成就。

報導提到，金正恩此次前往觀看的《人民的國家》，表演者在平壤五一體育場為觀眾奉獻一場文藝盛宴，演出結束時，全體表演者和觀眾向金正恩爆發出「萬歲」的歡呼聲，金正恩還向表演者揮手致意，感謝他們的辛苦。

不過，當演出結束後，金正恩與主創人員見面時卻態度驟變，當面指出作品內容和形式的缺點，並嚴厲批評團隊錯誤的創作作風、工作態度不負責任。

報導提到，金正恩認為文學藝術部門創作家和藝術家在社會主義文化建設中肩負的任務非常重要，他也對正確執行、貫徹黨的革命性文藝政策提出了重要任務。