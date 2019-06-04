約同事到家中壞壞！人妻嬌喊「他沒戴套」：OO比較細　老公一看秒揭姦情

▲花花和同事在家中發生性關係。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

地方中心／高雄報導

一名人夫「阿傑」（化名）有天下班回家，發現老婆「花花」（化名）睡覺的習慣和平常不太一樣，一問之下竟然揭開一場婚外情，原來老婆竟和同事在家中發生關係，讓阿傑氣得一狀告上法院。

判決指出，花花和劉姓男同事從同事情發展成婚外情，兩人在2017年的7月間，相約在她家發生性行為，而事後阿傑回到家中後發現，花花的睡覺習慣和平常不太一樣，一直都是裸睡的老婆，竟然改成下半身沒穿，讓他覺得非常奇怪，一問之下才發現自己被戴了綠帽。

花花表示，兩人發生關係時，由於自己有裝避孕器，所以對方並沒有戴套，還說兩人剛發生關係時，小孩一直來找她，導致性行為中斷，等到小孩睡著後，才又在房間內發生關係，而她甚至還證稱，與丈夫相較之下，劉男子「龜頭較小而細長」、「沒有割包皮」。

劉男否認和花花發生性行為，宣稱自己當時只是去幫忙顧小孩，但法官勘驗錄音檔發現，劉男在遭質問為何與花花發生關係時，非但沒有反駁，甚至還說：「做錯事情是我」，因此依法判他二月徒刑。

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