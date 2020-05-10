台南人妻拉老闆上摩鐵！丈夫房外「苦等8小時」結局很悲傷

▲李女辯稱，她獨自到摩鐵投宿，老闆是擔心她身體狀況不佳，才前來關心。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者柯沛辰／綜合報導

台南李姓人妻平時在一家顧問公司工作，卻與老闆譜出禁忌之戀，在2017年5月上汽車旅館開房間。丈夫發現後一路尾隨，在兩人投宿的房間對面也開了一間房，苦苦守候1夜，直到天亮妻子準備離開，才報警捉姦。由於無明確事證，檢方處分不起訴，但法官認為兩人行為已逾越一般男女交往界線，判賠15萬元。

丈夫指出，他與李女2007年2月結婚，婚後育有3名子女，孰料妻子從2016年10月起多次在外過夜，留他一人獨自照顧。2017年5月10日，他到妻子上班的公司等候，當場目睹妻子與張姓老闆一同驅車離開，進入一家汽車旅館。他強忍情緒，在兩人投宿的房間對面開房，苦守一夜。

隔天清晨6點多，丈夫看到對面房間的鐵門緩緩升起，妻子正要開車離開，立刻上前質問。當時張男聽聞聲響，穿著一件內褲外出查看，丈夫立刻報警處理。不過，檢警查無明確通姦事證，刑事部分只能處分不起訴。

丈夫認為，他的配偶權遭侵害，造成身心極度痛苦，因此提出民事告訴，向妻子求償100萬元。李女辯稱，她沒有多次在外過夜，而且當天本要獨自投宿，只是老闆擔心她身體狀況不佳、耽誤工作，才會前來關心，並在房內沙發待到早上。

法官認為，張、李2人孤男寡女在私密場所共處一室，時間長達8小時，男方甚至赤裸上身，考量李女已有家庭，兩人行為親密，已逾越一般社會觀念正常男女友人交往界線，共同不法侵害原告配偶權，判李女須賠15萬元精神撫慰金，不得上訴。

至於張男，也被判賠15萬元，案件仍在上訴中。不過，夫妻倆已於2018年10月離婚。