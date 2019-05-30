曬「嫩背翹臀」引爆動！變態阿伯跑到店裡問：做X嗎？　辣妹3字淡定回嗆

▲正妹向記者透露，上班時常會遇到奇怪的客人。（圖／網友授權提供）

地方中心／綜合報導

這位男網友是不是管他寬啦？！一名女網友在社團上PO出性感辣照，想為大家提振士氣，沒想到卻遭到該名男網友留言謾罵，「這是什麼社團」、「至少露個臉，只露奶秀身材是怎樣，見不得人嗎？」，行徑相當誇張，而該名女網友也向《ETtoday新聞雲》透露，其實不只在網路，上班時也會遇到一些很奇怪的客人。

正妹向《ETtoday新聞雲》記者表示，在工作時其實有時真的會碰到很奇怪的客人，之前還有阿伯對她說：「要Ｏ愛嗎？」讓她相當傻眼，還好在冷靜地回了對方一句：「沒有喔」，對方就識趣地離開了。還有遇過客人，前前後後跟她買了好幾次檳榔跟咖啡，但買了第一杯咖啡之後，沒多久又折回來，要她把咖啡倒掉，卻又重新買了一杯新的，來回好幾次，行徑相當奇怪。

此外，更可怕的是，該名男子還把機車停在正妹的店門口附近，不斷偷看她，就連身體也一直在機車上可疑的滑動，讓正妹嚇得趕緊打電話請朋友來陪她。

不過，雖然常常會有一些奇葩、變態的客人，但正妹也向記者透露，其實也有很多很暖心的客人，有些客人會在冬天時，送暖呼呼的熱飲給她，或是怕她上班肚子餓，帶好吃的東西來給她吃；或是在天氣炎熱的時候，帶一些冷飲、冰品；還會送娃娃，讓她覺得非常窩心。

此外，這起事件發生在29日，而該名辣妹時常在臉書社團《職業聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團》分享一些辣照，在該社團早就已經又不小知名度，但這次竟然被一名男網友謾罵說：「這是什麼社團」、「被妳們搞得像爆奶公社」，而辣妹也好脾氣地回了一句：「抱歉」，怎料對方接下來的話卻更讓人傻眼。

▲辣妹霸氣回嗆。（圖／翻攝職業聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團》）

男網友竟然接著說：「打廣告是沒差，至少露個臉，只露奶秀身材是怎樣，見不得人嗎？職業沒有好壞，但也不要把自己的素質搞低」，超誇張的言詞讓原PO也忍不住回嗆：「有在關注我都知道我幾乎都有露臉，這張照片也是我第二次沒露臉的照片，沒露臉就表示素質低？哪來的規定跟道理？」而這時男網友才竟然回說：「不是針對妳，是妳的同業」、「妳的同業有幾個是很少露臉的，妳只是剛好被我碎唸到」。

不過，還好有不少網友都站在正妹這邊，認為該名男網友根本就是管太寬、愛罵又愛看，發言力挺正妹，而大家暖心的力挺也讓正妹感到格外感動。