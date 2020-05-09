見完家長…小三竊喜「媽看不出你是人夫」　正宮崩潰！渣夫再嗆：是妳不挽回

▲人夫鄭姓男子外遇一鄭姓女子，2人除了相約搭郵輪出遊玩耍外，還同住一房3天2夜。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者徐愷昕／台北報導

人夫鄭姓男子婚後第8年移情一鄭姓女子，期間鄭男不僅毫不避諱偷吃，還開心與小三搭郵輪出遊3天2夜。鄭妻崩潰堤告後，鄭男反控妻「知情卻不積極挽回」，認為自己出軌老婆也須負起部分責任。而小三鄭女更是愛的高調，除常在臉書各種發文放閃，甚至還大膽將鄭男帶回家見家長。法院審結認定2人偷情屬實，判他們須賠連帶償鄭妻20萬元。可上訴。

鄭男2009年1月22日結婚，婚後與妻育有3未成年子女，但他卻於2016年10月起不常回家，2018年8月開始與未婚的鄭女偷情，2人交往期間小三除了會高調在臉書放上各種與鄭男身體依偎、頭部緊靠的親暱合影外，他們也不避嫌的相約搭郵輪一起旅遊，並同住一房3天2夜。

2人雙雙認愛後，小三更大方將鄭男帶回家中見家長，事後更竊喜傳訊，「媽媽說一點都看不出來，你很帥，感覺乖乖的，沒說你是人夫」，大大稱讚鄭男，有時也會情慾告白，「我是不想當小三，我要當你老婆」、「人家屁屁都讓你咬了」、「你是唯一讓我觸電的男人」等曖昧情話；對此鄭男也直接回覆「出軌也出給你了」，完全不把妻子放在心中。

鄭妻知情先生外遇後痛苦萬分，甚至因此患上憂鬱症，原控制良好的乳房囊腫也迅速惡化，且期間她為了挽回先生，還曾卑微向夫表示，「你去找他沒關係我說了，但不要過夜」、「不要把我無視成這樣」，怎料鄭男仍不以為意，故她決定向先生及小三提告求償40萬元。

法庭上鄭男辯稱，對於自己「喜歡上別人」他毫不避諱，反而老婆在知情後不僅沒有積極挽回，甚至還容許他跟外遇對象交往，認為這部分妻子顯然也有過失，對此希望法官能減輕賠償金；小三則控訴鄭妻未經同意就取得LINE對話及視訊截圖，屬違法蒐集取得的證據，應無證據能力。

一審台北地院勘驗相關證據後，認定鄭妻配偶權遭侵害屬實，審結判鄭男與鄭女須連帶賠償20萬元；案經上訴，二審高院維持原判決確定。

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