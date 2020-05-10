光電大廠處長活逮妻「床上運動」！小王簽下150萬和解…才付12萬就求饒



▲小王偷吃人妻簽下150萬和解，卻因失業無力償還，再次被告。（圖／翻攝pakutaso）



記者陳凱力／新竹報導

竹科某光電大廠陳姓處長帶著警察對妻子與小王抓姦在床，小王在派出所寫下和解書，答應賠償人夫150萬元，陳男也在幾個月後，與妻離婚，不過，小王事後卻反悔，只拿出12萬賠償，陳男再次提告，新竹地院判小王應賠償剩餘款項138萬元。

任職於光電公司高階處長的陳男說，自己長時間努力工作，善盡照顧家庭責任，但小王周男卻介入他的婚姻，於2018年8月與當時的妻子外遇通姦，經警方陪同抓姦在床，現場還蒐證取得保險套及衛生紙。

周男於當日前往派出所寫下悔過書，並答應以150萬元作為精神賠償尋求和解，而陳男也與妻在3個月後離婚。然周男卻在付了12萬元後即未履行，經多次催索均置之不理。

周男向法官表示，陳男與其妻感情早已不睦多時，進行離婚協調多次，但因陳無意維持婚姻，也不想分配婚後財產，還想把前妻的車及房地產佔為已有，才會利用婚外情要求降低前妻的剩餘財產分配。

周男表示，當時在陳男及徵信社人員強勢主導下，告知法官判賠金也差不多是150 萬元，他自知偷腥人妻於法不容，才會簽下悔過書及和解書，不過後來因突然被炒魷魚，導致他無力負擔高額賠償，他也曾要求降低和解金，但陳男堅持不肯。

法官調查，發現兩造曾簽立和解、悔過書，認定被告偷腥人妻的事實，因此當和解契約成立，兩造都需受契約約束，也不能在事後另做其他主張。而和解契約第一條即約定，周男願賠謝男150萬元，這也是雙方合意，所以即使周男因經濟因素沒錢賠，仍無法免除應負擔的責任，因此判周男仍應賠償人夫138萬元。

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