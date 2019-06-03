凱道受訪突脫口「我是反串仔」：韓國瑜別賣台！　友一聽狂憋笑：他口誤

突發中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜1日到凱道造勢，不少韓粉到場支持。YouTuber長男次男也特地到現場進行街訪，沒想到意外發現2名高雄正妹根本不是韓粉，居然是柯粉；還遇到兩名年輕人自稱：「我是反串仔」，笑翻網友。

YouTuber「長男次男」在臉書貼出街訪的過程，期間遇到不少熱情韓粉，而被問及挺韓原因時，他們則紛紛表示，「他不是那種貪財之輩啦！」、「就是很爽」、「接地氣」但在問到兩名年輕帥哥時，這回答怎麼感覺有點怪怪的啦！

▲超勁爆發言，讓網友都笑翻啦！（圖／長男次男授權，下同）

兩名年輕帥哥本來說：「我們是自己自發性來支持韓國瑜」但在被問及支持他哪個地方時，雙方之間卻蔓延開了迷之沉默，其中一名黑衣帥哥「呃」了許久，卻都答不出來，最後露出迷之「呵呵呵」笑聲後，竟然語出驚人的說出：「他不要賣台就好了！」、「我們只是來當反串仔而已」，超勁爆發言讓「長男次男」瞬間愣在原地。

最後在被問及「如果韓國瑜沒選，會投給其他人嗎」的時候，橘衣帥哥「堅定」地說：「唯一支持韓國瑜，非韓不投」而一旁的黑衣男則不停偷笑，在鏡頭帶到他身上時，才趕緊憋笑補上：「我跟他一樣！非韓不投」，而被「長男次男」問及：「好像有聽到反串仔」時，橘衣帥哥則一本震驚地指著朋友說：「他一緊張就會口誤」，超爆笑對話笑翻不少網友。

此外，還有2名從高雄來的年輕正妹，「長男次男」先詢問她們是否來參加造勢活動，對方點頭，再深入詢問何時變成韓粉。她們回應，「就是最近吧，從他選高雄市長。」不過頻頻露出尷尬笑容。對此，「長男次男」聽完後直呼，「為什麼聽起來，妳們只是來看熱鬧的。」他接著詢問，若柯文哲選總統有什麼看法？短髮正妹回應，「支持他選總統，但怕他被大家糟蹋。」另一人則說，「比韓國瑜好。」

街訪的最後，3人「終於相認」，原來大家都是來了解狀況的柯粉，讓「長男次男」笑說，「原來大家都是自己人。」影片上傳至網路後，獲得多人轉載，也讓不少網友留言大讚：「實在太有趣」。

【更多新聞】

韓國瑜8日花蓮造勢！東大門夜市「凌晨燒毀32攤」陷火海 攤販淚：趕快切割

影／13顆「荔枝椿象卵」穿腳上！她上班4小時才發現 網一看全崩潰：已經孵化了

被爆替「王小姐的親人」牽線到北農！ 韓國瑜澄清：人都是依法任用