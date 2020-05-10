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行車記錄器沒關！人夫嘿嘿國中同學「被我頂開了」…妻抓姦後跪祖先前痛哭

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▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲人妻於信用卡帳單、行車記錄器上意外發現丈夫偷吃一事，抱著孩子在祖先牌位前痛哭。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳羿妏／新北報導

新北一名人妻花花（化名）於林姓丈夫信用卡帳單上發現「汽車旅館消費記錄」，更在車上直接查到關鍵音檔，聽到林男與王姓小三歡愉對話，她便請託徵信社人員尾隨林男，當場抓姦成功。事後，花花決定提告兩人妨害家庭，並與林男離婚，案經新北地院審理，林男、王女分別被依通姦、相姦罪，各判有期徒刑6個月。

判決指出，花花於2002年與林男結婚，2017年間無意間發現林男竟有「汽車旅館消費記錄」，結果一查車上的行車記錄器便聽到多段鹹濕對話，「那你跟我做（愛）沒有這種感覺？」、’「…你的經驗都來自於電視的那種，對，A片...」、「這樣一聽我就陽痿了」、「昨天你真的好性感喔，一直叫我進去，『你進來嘛！你進來嘛！』」、「你被我頂開了，你有沒有感覺？」，而花花聽完，決定找徵信社當場抓姦。

經徵信社人員調查後，發現林男與小三的確共赴汽車旅館、U2電影院發生關係，兩人為國中同學關係，隨後他們應花花要求，尾隨車輛至汽車旅館，等待林男與王女退房離開之際，上前攔車並立刻報警。事後林男、王女擔心遭爆料至媒體，決定和花花談和解，而林男不願放棄這段婚姻，答應不會再偷吃，把財產都給花花，王女也擔心自己的丈夫得知後會休了她，也同意不再和林男來往。

花花父親出面證稱，花花抓姦當天一回家，直接抱著年幼的兒子一起跪在祖宗牌位前大哭，不斷道歉說「林男通姦被抓了，我很愛他，我不要告他，我要這個家」，情緒相當激動；不過，花花起初不告，但事後心有不甘，仍覺得婚姻圓滿遭破壞，決定提告妨害婚姻。

法官勘驗行車記錄器對話音檔、上述說詞後，認定林男、王女通姦和相姦罪一事，審酌後林男、王女分別被依通姦、相姦罪，各判有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。對此，歷經此外遇風暴，花花也已經和林男離婚。


►拍照拍不完

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