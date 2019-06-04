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華聞快遞／正式進入「5G商用元年」！陸工信部計畫發放5G商用牌照

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▲5G通訊,5G,手機,華為,5G元年。（圖／CFP）

▲中國大陸正式進入「5G商用元年」。（圖／CFP）

《北京》陸工信部宣佈發放5G商用牌照　正式進入「5G商用元年」

中國工業和信息化部發布消息指出，5G商用牌照將於近期發放，中國將正式進入5G商用元年。當前，全球5G正在進入商用部署的關鍵期，堅持自主創新與開放合作相結合，中國5G產業已建立競爭優勢。5G標準是全球產業界共同參與ˊ制定的統一國際標準，中國聲明的標準必要專利佔比超過30%。（中新社）

《遼寧》6月起遼寧全面放開跨市班車客運票價

今年6月起，遼寧省全面放開跨市線路道路班車客運價格，實行市場調節價管理。按要求，經營者應保持價格總體穩定，提高票價的時間間隔應不少於30天，執行的具體票價應在班車客票預售（發售）前7日向大眾公佈。（中新社）

《北京》專家預計2025年　中國太陽能發電將逐步成為主力能源

「SNEC2019國際太陽能光伏與智慧能源（上海）展覽會暨論壇」3日在上海開幕。中國電源學會副理事長、陽光電源股份有限公司的董事長曹仁賢表示，「從2025年開始，中國太陽能發電將逐步成為主力能源。」（中新社）

《上海》上海成中國電信首個5G試用城市

中國電信與上海市政府5月30日在滬共同啟動「共建雙千兆示範城市」建設，這標誌著上海成為中國電信首個5G試用城市。未來3年，中國電信將投入資金180億元（人民幣），將上海打造成為全球領先的「5G+光網」示範城市。（中新社）

▼上海市市貌。（圖／CFP）

▲▼上海。（圖／CFP）

《四川》四川進一步支持自貿試驗區深化改革創新

四川省政府近日正式印發《關於支持中國（四川）自由貿易試驗區深化改革創新的實施意見》，結合四川實際，就支持中國（四川）自由貿易試驗區深化改革創新提出了五項實施意見。《實施意見》涉及5大方面共45條措施，包含持續優化投資環境、提升貿易便利化水準等。（中新社）

《江蘇》江蘇新增1000多萬納稅人不用再繳納個稅

江蘇省稅務局局長侍鵬表示，減稅降費事關江蘇經濟發展，事關3300萬納稅人和5000萬繳費人的切身利益。省委、省政府提出要不折不扣落實中央政策，就是要用政府收入的減法來換取居民收入、企業效益的加法和市場活力的乘法，增添高質量發展新的動能。（中新社）

《福建》兩岸電博會將在福建舉行　可望簽約146項項目

第十屆海峽兩岸電機電器博覽會暨第二十屆寧德投資洽談會，將在6月12日至15日於福建寧德市舉辦，邀請境內外電機電器行業和新能源電池、新能源汽車、不銹鋼新材料、銅材料等產業供應商、採購商、參展商、項目投資商和大中專院校、科研機構技術專家參加展會，共同探討產業發展的新趨勢、新技術。（中新社）

《重慶》「一帶一路」陸海聯動發展論壇3日開幕

重慶市政府外事辦公室指出，由「一帶一路」智庫合作聯盟與重慶市政府共同主辦的「一帶一路」陸海聯動發展論壇於3日在重慶開幕。論壇邀請多國政黨政要、知名專家學者、企業和媒體代表出席，共同討論陸海合作發展新思路。（中新社）

▼重慶市。（圖／CFP）

▲▼重慶市。（圖／CFP）

ET快訊
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