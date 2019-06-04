癡漢月台竄逃…2女高中氣炸狂追　大叔看不下去「伸腿救援」網讚帥翻

▲日本癡漢被女高中生追趕，一名大叔伸腿幫忙。（圖／翻攝自推特）

記者林瑩真／編譯

日本日前發生一起癡漢騷擾女高中生事件，當女高中生們氣憤的追著癡漢時，一名大叔神救援，直接伸腳絆倒癡漢。影片吸引大量網友討論及轉發，「癡漢就是噁心！」

綜合日媒報導，在5月27日的上班、上課時間，一段影片在推特爆紅，引起瘋狂轉發。一名男子奔馳於JR赤羽駅5-6號月台上，後面則有2名女高中生拼命追趕，更不時大喊「不要跑！」讓其他乘客傻眼目睹。

所幸，一名大叔很快就反應過來，在男子跑過自己前面時，直接伸出腿絆倒男子，讓男子在樓梯口前飛撲撞地，甚至還不小心滑了一下，因為這一腿，讓女高中生趕上男子，順利抓到人。

原PO事後透露，當下大家只是懷疑男子是癡漢，並出手騷擾了女高中生，被發現後才會倉皇逃跑，沒想到經過查證，男子真的在1個月前就有騷擾女性的紀錄，坦承犯案後被警方逮捕，並由電視台報導。

影片曝光後，網友們紛紛在推特留言「真的太噁心了」、「看那個動作，應該逃過不少次了吧」、「伸腳的大叔太帥了吧」、「大叔伸腿伸得真好XD」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。