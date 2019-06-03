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牙膏Oreo惡整街友「幫他刷牙」！屁孩網紅掏1萬求撤告…法院判決出爐慘爆

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▲ReSet的YOUTUBE頻道擁有百萬人點閱。（圖／翻攝自ladbible）

▲YouTube帳號為「ReSet」的任男因拍攝惡整街友影片，遭判刑15個月。（圖／翻攝自ladbible）

國際中心／綜合報導

YouTube帳號為「ReSet」的陸裔任姓網紅，2018年時在西班牙巴塞隆納街頭惡整街友，將塗上牙膏內餡的OREO餅乾提供給街友食用，導致一名52歲的男子當場嘔吐；而任男將整段畫面上傳至YouTube，還戲謔嘲笑「我是在幫他刷牙」，引起輿論大力撻伐；事後該名街友自覺受辱，憤而提出告訴，法院判決結果近日出爐，任男被判處15個月有期徒刑，並封鎖禁用YouTube、社群網站5年。

「你很餓吧？這個給你吃！」任姓網紅2018年時在個人YouTube頻道上傳一段影片，只見他先將OREO餅乾內餡刮除，擠上牙膏後再蓋起，從外觀上根本就看不出這片餅乾已經被動了手腳；而任男事後還帶著「牙膏OREO」走上巴塞隆納街頭惡作劇，提供給52歲的街友Gheorge食用。

▲ReSet的YOUTUBE頻道擁有百萬人點閱。（圖／翻攝自ladbible）

▲52歲的街友Gheorge感激接下餅乾，咬了一口後就開始乾嘔，直言「沒受到這麼糟的對待」。（圖／翻攝自ladbible）

見到任男主動遞上餅乾，Gheorge內心感動萬分，豈料當他一口咬下餅乾，立即發現異狀，當場連連乾嘔；整個過程還全被任男拍下上傳，並且在影片中大笑做出戲謔評論，「我覺得有些玩過頭了，但從樂觀方向來看，這是在幫他刷牙，我敢說，他在變得窮困後就沒刷過牙了！」

由於惡整街友影片觸動道德底線，畫面曝光後旋即引來大批網友抗議、撻伐，甚至還有人找到Gheorge，並主動替他找律師提告任男；Gheorge也坦言覺得受辱，「我在街上生活，從來沒受過如此糟糕透頂的對待！」

據警方調查，任男這段影片替他帶來了新台幣約7.8萬元的廣告收益，起初任男還不以為意，直到警方上門拘捕才驚覺事態嚴重，並主動拿出300歐元（約新台幣1萬562元）希望Gheorge撤告，但遭到對方拒絕。任男在出庭時還辯稱，影片中的「牙膏OREO」不過就是一場再平常不過的「表演」，還直呼「觀眾就喜歡病態的行為」，絲毫不見悔意；最後當地法院判處任男有期徒刑15個月，強制將影片、帳號刪除，同時還必須賠償2萬歐元（約新台幣70.4萬元），並禁止使用YouTube、社群網站5年。

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關鍵字：牙膏,Oreo,網紅,YouTube,西班牙,巴塞隆納,街友

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