竊皮夾進警局「所長牽線找工作」　街友淚謝：人生重新出發

▲吳男（圖中）因竊皮夾進警局，反而經警牽線找到工作，吳相當感謝警協助。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



記者陳玉／台中報導

吳姓男子為無業街友，長期睡在騎樓、以腳踏車代步，上月底吳行經北屯路戲院前見機車座椅上有人遺落皮夾「順手」拿走，事隔3天遭眼尖警認出逮人；而吳男犯後態度良好，第二警分局育才所長蕭登元感受到其悔意，從中牽線吳到轄內清潔公司工作，而該公司提供員工吃住，吳再也不用露宿街頭，讓其不禁淚謝警方「讓他的人生重新出發」，待從地檢署出來就會到公司報到上工。

▲吳竊取皮夾（紅圈處）進警局，所長感念吳為無業街友，替其牽線找工作。



據警調查，吳為轄內街友，平時出沒在北區商圈，上月30日見有人遺落皮夾「順手」拿走，經施姓被害人報案後，警調閱監視器掌握吳行蹤；2日早上7點多，警巡經雙十、力行路時發現吳在路上逗留，立即前往詢問，吳當場坦承犯行，並交出3600元贓款、皮夾及施男證件，全案依竊盜罪送辦。

吳遭捕後無奈向警說「自己也想找工作、過個像人的日子」，育才所長蕭登元考量吳犯後態度良好，又得知轄內一家清潔公司願意扶助弱者，從中牽線請該公司陳姓督導到所內與吳詳談工作事宜，而該公司提供員工住宿、用餐，吳相當滿意公司福利。

吳也向警保證「從地檢署出來後，就會到公司報到上工！」，對於不用再露宿街頭，吳開心表示「人生終於可以重新出發！」