怒嗆館長製造對立！ 鄭聚然「願意上館長直播踢館」：給他好好上一課

▲怒嗆館長「把臭錢收回去」！鄭聚然：別再欺辱苗栗人。 （圖／左圖翻攝自館長臉書、右圖翻攝自鄭聚然臉書）

政治中心／綜合報導



苗栗縣議員鄭聚然與館長之間的「叫爸喊爹」之爭越演越烈！鄭聚然3日在臉書粉專發表聲明，痛批館長無知，表示館長根本不懂兩岸關係，也不瞭解苗栗的現狀，並質疑只會利用自己來炒作，要館長把「臭錢」收回去，別再欺辱苗栗人。





▲鄭聚然怒嗆館長利用百姓對現狀的不滿，製造對立，蹭熱度、拼流量。（圖／記者黃孟珍攝）

日前因大陸酒商捐助南庄國中營養午餐捐款60萬風波，引發外界質疑統戰，鄭聚然公開說「不管什麼統戰，誰給我錢就是爸嘛」的言論激起軒然大波，對此，館長大為不滿，在直播開嗆「叫一聲爸爸，就給10萬」；校方事後第一時間退回捐款，南庄國中校長出面回應，感謝對於各界善心人士的慷慨解囊，經費已經足夠，請善心人士轉捐其他有需要的學校。

鄭聚然在聲明中表示館長根本不懂兩岸關係，也不瞭解苗栗的現狀，並質疑只會炒作，更怒嗆館長不讀書、沒文化，滿口髒話，利用百姓對現狀的不滿，製造對立，蹭熱度、拼流量，自己當網紅行銷生意賺「髒錢」，並稱館長有一種自卑心態，覺得對岸來臺灣捐款，臺灣人就會「被矮化」、「被收買」。臺灣曾經捐贈大陸幾百所希望小學，也並沒有因此可以「收買」到大陸的人心，讓「反攻大陸」成功。鄭表示，現在他們發展起來，也來捐錢給苗栗的學校，是禮尚往來，不必想太多。





▲鄭聚然表明，館長只要敢約，就願意上館長直播去「踢館」，給他好好上一堂「如何認識苗栗課」。（圖／記者黃孟珍攝）

鄭聚然表示苗栗財政困難，公務員薪水發不出來，不是苗栗人不努力，而是受到中央的不公平待遇，更嗆聲點名蔡總統，只要能在她任內，解決中央對苗栗財政統籌分配不公的問題，讓苗栗窮困學童可以有免費的營養午餐吃，鄭表示一定會發動學生們，去總統府當面謝謝她，不論是要叫她「蔡阿姨」、「蔡姐姐」，支持她連任選總統都可以，而讓我叫她什麼都無所謂。

鄭聚然表明，館長只要敢約，鄭就願意上館長直播去「踢館」，給館長好好上一堂「如何認識苗栗課」；館長對鄭的聲明，也在臉書粉專發文回應，「現在又嗆我是臭錢？天啊！國民黨沒有下限？還要上直播?你甚麼咖？」。