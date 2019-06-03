鄭聚然「1540字」怒轟館長：把臭錢收回去！　還狠酸蔡英文：叫妳姊姊都行

▲鄭聚然怒轟館長：把臭錢收回去！（圖／左圖記者黃孟珍翻攝、右圖翻攝自館長直播）

地方中心／苗栗報導

苗栗縣議員鄭聚然與館長陳之漢，因捐款南庄國中60萬「喊爹叫爸」之爭鬧得滿城風雨，而鄭聚然3日又於臉書發文表示，「請館長把『臭錢』收回去，別再欺辱苗栗人！」。

鄭聚然在臉書寫下1540字痛批，「館長不讀書、沒文化，滿口髒话，只會忽藍忽綠。利用百姓對現狀的不滿，製造對立，蹭熱度、拼流量，自己當網紅行銷生意賺「髒錢」。然後拿著幾個『臭錢』，就四處修理人，之前才因為捐款給高雄市政府，因為沒有收到『感謝狀』，而反目成仇開炮」。

鄭聚然還說嗆聲說，「『為善不為人知』，館長懂嗎？他捐錢是真得為了公益慈善，還是炒作自己的網紅事業，大家還看不清嗎？館長的錢不用捐了，南庄國中營養午餐真的缺錢，我們苗栗人自己有善心和愛心，來想辦法解決。」而他還表示，「館長的無知在於，根本不懂兩岸關係，也不瞭解苗栗的現狀，但他「聰明」的地方，只要看到新聞熱點，就跑得快、抱得緊，為自己創造網路流量和利益」。

最後還加碼喊話總統蔡英文，「只要蔡總統能在她任內，解決中央對苗栗財政統籌分配不公的問題，讓苗栗窮困學童可以有免費的營養午餐吃，我一定會發動學生們，去總統府當面謝謝她。叫她蔡阿姨、蔡姐姐，支持她連任選總統都可以，而讓我叫她什麼都無所謂」。