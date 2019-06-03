評韓國瑜凱道造勢「5大扣分」　館長：上台還是講不出屁話

▲館長認為，韓國瑜這次造勢搞得像直銷大會，連議員的水準都沒有，「上台還是講不出屁話」。（圖／翻攝YouTube「寶寶愛館長」）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜1日到凱道造勢，號稱到場參與的支持者達40萬人；對韓國瑜「高雄市長做好做滿」的承諾感到失望及不滿的「館長」陳之漢說，看完當天網友反應就覺得安心了，並提出此次韓國瑜誓師的5大敗筆，「大大的扣分」。

「我為什麼說大大的扣分呢」？館長對韓國瑜誓師分析5大扣分行為：

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第一，當黨內還在初選階段，還沒有推出正式的總統人選時就在凱道造勢，「搞得跟選總統一樣的陣勢」，「這是前所未見也前所未聞的」，國民黨內如朱立倫、郭台銘和王金平都會有聲音。

第二，太早把底牌掀出來了，「你的實力就是這樣子嘛，5、6萬人，能支持你的就是這樣。」

第三，「看不到年輕的支持者」，這次凱道造勢從花蓮、宜蘭各個地方動員上來的，幾乎都是40歲以上，甚至60歲以上，但會上網、有點知識的年輕人都不再出現了，「這一次韓國瑜年輕支持度很低，這個我又安心了。」

第四，最嚴重的一點，「你上台了還是講不出屁話」，當初選高雄時以「直銷式選舉」，讓大家覺得很新奇，但這次造勢說出來的話，不像一個總統候選人，甚至連議員的水準都不到，「因為你沒有提出真正的方針、治國的理念、未來怎麼做，只是呼口號，又來了。」

第五，2020出來投票選總統的年輕人絕對會很多，「看到連這種人都能上凱道，他們當然擔心啊」，這就是韓國瑜這次造勢的第5個缺失，讓年輕人憂心台灣的未來，一定會對你投下反對票。





▲韓國瑜此次凱道造勢，支持者年齡層明顯偏中高居多。（圖／記者李毓康攝）

館長補充，就他在網路上看到年輕人的留言，許多人原本沒有動力參加2020投票，但看到這次韓國瑜凱道誓師這麼多老人，現場搞得又像直銷大會，「他們就說這次一定會出來投票。」

另外，館長也重重打臉韓國瑜，在凱道上喊出「為了中華民國粉身碎骨」，結果去中國也沒有捍衛中華民國，反而變成他們的小弟，「回台灣就粉深碎骨，去那邊就哈巴狗、大哥你好」；他重申，如果全世界的人都不在了，只剩下郭台銘和韓國瑜，他也不會選擇韓國瑜，而若自己是國民黨人的話，支持的會是鴻海前董事長郭台銘，「至少郭還講得出道理，韓國瑜跟人家比，那個level（等級）實在差太多了。」