蔡英文兌現跟「館長」承諾　親赴彰化襪子工廠背後有洋蔥

▲總統蔡英文赴彰化社頭襪子工廠，兌現跟館長的承諾。（圖／蔡英文臉書，下同）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文日前跟館長陳之漢見面時，答應他如果到彰化，一定會去拜訪「益祥織襪廠」的謝老闆。對此，她2日在臉書發文指出，她完成了這項承諾，並且描述了當時館長送她襪子背後有洋蔥的故事。

蔡英文說，她之前跟館長聊天時，就已經答應，如果到彰化一定會去拜訪「益祥織襪廠」的謝老闆；而她1日果真兌現，親自到彰化社頭，特別拜訪了謝老闆。她坦言，自己差點嚇到，看著工廠布滿虎斑迷彩，還掛著「海軍陸戰隊永遠忠誠」的布條，以為來到哪個營區。

蔡英文說，謝老闆和館長都是海軍陸戰隊的袍澤，退伍後回故鄉經營織襪廠，也聘用精障病友、弱勢家庭來做襪子包裝。

蔡英文指出，謝老闆告訴她，陸戰隊的精神是 不放棄任何一位弟兄，只要做得到，他不想放棄社會上需要協助的朋友。忠於國家，忠於社會，這是海軍陸戰隊教他的事。總統坦言很感動，因為謝老闆不只服役的時候「永遠忠誠」，就算退伍回到社會，他也秉持陸戰隊「永遠忠誠」的信念貢獻社會。

蔡英文說，彰化社頭曾是世界知名的「襪子王國」，一度受到中國大陸低價品的衝擊，不過近幾年，業者鎖定中高價位、多元機能的市場，做出區隔，重新擦亮了MIT的國際招牌。在國際貿易局勢的轉變下，政府會和民間一起努力，把握機會協助我們的產業繼續發展。