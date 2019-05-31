館長捐60萬「校長不收！」　苗栗議員鄭聚然不用喊爹了

▲苗栗縣議員鄭聚然，31日回嗆館長「不要轉移焦點，會代表性稱他爸！」（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣議員鄭聚然與館長陳之漢，因捐款南庄國中60萬「喊爹叫爸」之爭鬧得滿城風雨，就在你來我往、互不相讓之間，南庄國中校長詹吉翔出面說話了，他深深表達感謝之意，感謝各界善心人士慷慨解囊，經費已經足夠，請善心人士轉捐其他學校！

日前大陸酒商捐款南庄國中引發統戰批評等風波，鄭聚然在議會時表示「不管什麼統戰，誰給我錢就是爸媽！」此言論一出，各路反對聲浪此起彼落，連館長陳之漢也跳出來說，邀請他到直播裡連叫3天「爸爸」，就給10萬元，結果讓人不在台灣的鄭，隔空回嗆：只要館長捐60萬給南庄國中，就代表性「叫他一聲爸」。

陳之漢30日兌現了承諾，秀出捐款證明，稱如果與學校聯繫完成，將於6月5日出款，並嗆鄭「以後你就自稱是賣國賊，爸不用叫了。」而鄭在31日又回應說「他想要作秀，就快拿自己的錢，捐款60萬給南庄國中，我會代表姓稱它（他）爸！不要轉移焦點」。

▲鄭聚然31日回應媒體時說，要想做秀就快捐，別轉移焦點。（圖／記者黃孟珍翻攝）

正當2人嗆得不可開交之際，南庄國中校長31日打破連日來的沉默說，「如果各界人士發自內心，願意捐款幫助學校的孩子，我們都樂觀其成，也深深表達感謝之意。有關本學期學生的午餐補助部分，感謝各界善心人士慷慨解囊，鼎力協助，經費已經足夠。近期內，若有其他善信大德願意捐款，請轉捐其他學校，造福更多的學子」。