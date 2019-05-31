房間都訂好了…男友突帶「剛單身女子」加一張床　她端午連假前下場悶爆

▲原PO男友為了女性友人和她鬧彆扭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

一名女網友想趁著端午連假和男友一起到澎湖玩，行程、船票及住宿也都訂好了，卻突然被男友要求要多加一人，甚至堅持若澎湖去不了那就改去宜蘭或其他地方就好。她好奇要跟去的人是誰，一問之下竟然是男友剛分手的紅粉知己，讓她氣得拒絕「我就是不想她去」；雙方爭持不下的結果就是她退出這次的行程，加上對不要臉的男友相當灰心，只好提出分手。

原PO在「Dcard」上分享「身為女友最大的讓步」，原本準備和男友迎來開心的端午假期，卻因為這兩天的不愉快而去不成了。她說，去澎湖玩的船票跟房間在4月就訂好了，前天卻突然被男友要求多訂一張船票，還要在雙人房裡加床，然而連假已經快到了，船票基本上是一票難求，就算有也可能得等加班船。

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「我們10點的船，加班船早上7點就開了」，原PO告訴男友，這樣星期日回來的時間會比當初預期的差很多，也會很不方便，沒想到對方劈頭就是一句「那不然我們不要去澎湖了，改去宜蘭或是其他地方就好」，讓她相當傻眼，畢竟票都訂了，行程也安排好了。她好奇要跟去的那一個人是誰，一問之下才知道是男友的女性朋友，上禮拜剛分手，得知2人要去澎湖後就想摻一咖，為了透透氣。

▲原本開心的澎湖行，最後以原PO和男友分手收場。（圖／記者賴文萱攝）

原PO不願意讓對方一起去，「而且真的太臨時，我沒辦法處理」，結果卻被男友反問「妳該不會是懷疑我們有什麼，不想讓她一起去吧？」原PO對男友的回覆感到傻眼，傳的訊息也被對方已讀不回，只好在隔天早上傳訊息說「不然我不要去，讓她跟你一起去」，卻又立刻被打臉般得到男友回應，「嗯，那妳自己在台灣好好休息。」

「我看了這句話心裡都涼了一半」，原PO說，最後直接和男友提分手了，還被對方問「有這麼嚴重嗎」。網友們紛紛留言，「這男的…分得好」、「該不會是那女生的陰謀吧」、「還好妳提分手了」、「退票，都別去」、「噁心死了」、「這男女都很誇張，情侶出遊還硬要跟，男的也應該先徵求妳同意吧。」