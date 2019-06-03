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七連霸「姐姐」李喬如發威惹毛韓粉　洗版狂轟「你流氓，不及格」　

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▲高雄市議員李喬如7連霸，被稱為「姐姐」 。（圖／翻攝議員臉書）

▲高雄市議員李喬如7連霸，被稱為「姐姐」 。（圖／翻攝議員臉書）

地方中心／高雄報導

高雄市議員李喬如在議會總質詢將韓國瑜市政團隊請出去，還跟韓國瑜市長在議會對罵3分鐘，這個舉動造成部分韓粉不開心，立刻到李喬如的臉書洗版，不但痛批李喬如質詢時就像是流氓一樣，還說「我們就是要他選總統~~怎樣你咬我嗎？」，挑釁意味十足。

李喬如主要選區是在旗津、鼓山和鹽埕，她從1994年開始就連任4屆議員，2010年縣市合併之後又繼續連任3屆到現在，被封為七連霸議員，可以說是跟現任議長許崑源是「同期同學」，但行事相當親民、認真，讓在地選民獲得信任，還叫她「姐姐」，就在去年高雄市長以及市議員選舉時，民進黨僅有25席、失去議會優勢，不過當時的她還拿出「姐姐」風範，代表民進黨出來競選高雄市議長寶座，沒有席次優勢想當然失利，但是她還是跟同黨的陳慧文一起「勇於承擔」。

▲高雄市議員李喬如7連霸，被稱為「姐姐」 。（圖／翻攝議員臉書）

▲高雄市議員李喬如7連霸，被稱為「姐姐」 。（圖／翻攝議員臉書）

李喬如跟韓國瑜的議會首次接觸，應該是今年1月17日的時候，當時民進黨聯合總質詢，當時李喬如全程用台語而且速度相當快，韓國瑜就表示，李喬如的台語質詢速度太快，自己又是第一次來，得要慢慢抓那個腔調，不過當時雙方都是微笑面對，沒有6月3日這次的激烈火花。

不過總質詢的對嗆火花已經燒到了李喬如的臉書，有部份韓粉到臉書洗版，有人說：「不及格的議員！可憐，兩套標準」、「你今天的質詢真的再浪費時間，根本再故意吵架」、「請李議員要清楚，你的選票只有1.2萬，不代表高雄市市民，你質詢跟流氓沒兩樣，愛說又不給答覆跟個鴨子一樣。看了真累」。但也有不少支持群眾上網護航，看來韓國瑜跟李喬如之間的火花，已經燒到網路。

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關鍵字：韓國瑜,李喬如,總質詢,韓粉,七連霸,議長,民進黨,總統

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