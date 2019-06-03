雲端最前線／表態參選2020？ 韓國瑜:願「承擔重責」

新聞節目中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜1日於凱道造勢，他怒轟民進黨執政做得太差，「2020我準備承擔任何重要職務，為中華民國不惜粉身碎骨！」主辦單位更宣稱有40萬人到場支持，也有不少國民黨民代現身力挺。不過有傳出警方私下預估，遊行人數只有7~8萬人。為何會差那麼多？對此議題，《雲端最前線》3日邀請高雄市議員邱于軒、前立法委員邱毅、資深媒體人黃創夏、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

韓國瑜1日在造勢現場磅礡登台，除了重申未來總統必須要做到「國家安全、人民有錢」8字外，還鄭重宣布2020願承擔任何重要職務，並拋出「發財外交」構想，要現場群眾2020凝聚所有力量，讓鬼混的政黨、政治人物下台。

韓國瑜凌晨0時再於臉書發表感言，感謝在詭譎的局勢與天氣中，韓粉們始終願意與他站在一起，「周一開始，我們繼續拚市政、拚生活，為這片你我所熱愛的鄉土與國家！」

面對記者提問有關高雄市長韓國瑜1日在凱道造勢所提出的經濟議題，郭台銘表示，他都在抄我的經濟政策。另外，外界認為韓國瑜凱道造勢完，「國民黨初選已經結束了」，郭台銘對此回應表示，「我認為才剛開始」因為拼經濟究竟是講空話還是做實事，外界一看就知道了。

值得一提的是，在年改制度方面，韓國瑜主張，現在制度對軍公教警退休人員不公平。對此，總統蔡英文回擊，年金改革是為了財政永續，改革後效果已逐漸出現，更穩健的年金制度讓大家可以「長長久久領到老」，30年都不會破產。

針對韓國瑜1日北上造勢，吸引上萬人齊聚凱道聲援，同樣為2020總統熱門人選的台北市長柯文哲2日受訪時表示，本來（韓國瑜）民調做起來就高，所以沒什麼意外。對此議題，《雲端最前線》3日邀請高雄市議員邱于軒、前立法委員邱毅、資深媒體人黃創夏、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

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《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

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