改善台鐵美學！首波選定瑞芳、十分為示範站　耗資2億110年底完工

▲十分車站將進行美學改善，做為第一波試驗標竿。 （圖／台鐵局提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

台鐵美學設計諮詢審議小組4月8日成立，從車站建築整建的設計到工程階段，由專業設計團隊把關，第一波針對平溪線的瑞芳車站與十分車站進行整修，作為建築美學的試驗標竿，投入預算粗估2億元，7月底招標設計，最快110年年底完工，後續會再針對集集等6個車站（不包含二水）逐步改善，目前已經報到國發會，希望讓車站門面成為具國際規模的國際車站。

美學設計諮詢審議小組分成「車站、建築及路線美學分組」、「車輛美學設計分組」、「網路及媒體行銷分組」、「企業形象提升與商品開發設計分組」。台鐵局說，委員都是由專業設計團隊組成，首先針對車站外牆整修美化，管線外露、廣告看板、外掛式冷氣機的外露電線進行整修，邀請委員進入設計審查才會辦理發包，讓車站建築美學創造軌道觀光亮點，重新宣達鐵路觀光。

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▲希望透過美學改善，提升台灣門面形象。

台鐵局工務處長陳仲俊表示，首波選定瑞芳與十分車站作為試驗標竿，主要是因為平溪線對觀光相當重要，等同台鐵的國際門面，原本已經預估發包，但因為美學小組成立，先暫停修改計畫，大概7月底招標設計，預計110年年中完成設計，包含申請建造，施工期大概一年半到兩年。

陳仲俊說，台鐵局自負盈虧，會逐步改善各個車站，像是桃園、台南地下化、台中高架，台鐵局都會參與。下一波計畫改善車站有哪些？他說，集集基礎設施改善計畫，有6個車站，目前已經報到國發會，因為平溪、集集都是觀光支線，是台鐵局目前推動的方向，一個車站粗估1億元，目前的瑞芳跟十分合計約2億元。

據了解，瑞芳車站扮演觀光門戶角色，每天服務約1萬4000名旅客，以外國旅客居多，卻因旅運設施過於老舊不符國際車站門面。局長張政源曾透露，希望瑞芳站整建工完工後，能成為符合國際規模的國際車站，同時帶動瑞芳後站地區商圈發展。

▲瑞芳車站也在首波改善名單中。

陳仲俊說，目前都是初步規劃，採減法設計，以整潔、乾淨為原則，說壓力不大是騙人的，希望完成後能讓大多數人稱讚。他表示，瑞芳及十分車站整修案「最有利標」刻正陳核中，一旦確定施工廠商，美學小組委員會扮演監督的角色，也會適時給予意見，希望透過這次的改革，建立美學設計參與機制、提升員工美學素養、創造軌道美學設計經濟力並提升台鐵企業形象與價值。