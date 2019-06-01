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普悠瑪事故求償遭拒！　日商控台鐵「未做好保養」打槍

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▲▼普悠瑪列車翻覆。（圖／記者宋良義攝）

▲普悠瑪翻車是許多台灣人心中的痛。（資料圖／記者宋良義攝）

記者胡順惠／台北報導

台鐵一列普悠瑪去年10月發生翻覆意外，造成18人死亡，不僅暴露出主風泵存在異常問題，也驚爆普悠瑪號出廠和交車時ATP遠端監控系統竟無接線，三名前局長及司機員等30人皆受懲處。台鐵4月底發出律師函，向得標商日本住友商社究責，但對方卻是回函「該盡的責任都盡了，完全沒有責任」，台鐵下周將找律師研商，仍會扣住4.2億元保固保證金。

普悠瑪號去年10月21日出軌，交通部大動作懲處，5月28日確定解除前台鐵局長范植谷中國驗船中心董座一職，改派前航港局長謝謂君接任，預計將於6月3日舉行董事會，料將順利通過這項最新的人事安排。除了人事究責以外，台鐵持續追究悠瑪號車商的日本住友商社的責任。

請繼續往下閱讀...

台鐵事後調查發現，普悠瑪號通車前，得標商日本住友商事和車輛製造商日車公司委託英國勞氏IV&V（獨立第三方單位驗證及確認）失職，普悠瑪號維修手冊針對主風泵用詞不同，包括主風泵、風泵、空壓機等，IV&V卻未發現， IV&V提供的普悠瑪號驗收單上，也沒有將ATP遠端監控系統納入。

台鐵機務處長宋鴻康今天受訪時證實，日商已經回文，內容全是推卸責任，宣稱其責任都已經完成並把問題都推給台鐵保養，但日車公司當時也自己發布新聞稿承認ATP遠端監控系統並未接線，有人員疏忽。

「日商回文內容看得讓人生氣，也毫無誠意。」宋鴻康表示，下周會找鐵路局特約律師研商如何因應，擬走司法途徑提告，這次會收集更具體的資料，像是系統性的故障、設計等問題，原本4.2億元保固保證金還會繼續扣留，說不定還要跟日商請求更多賠償。

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關鍵字：日本住友商社,普悠瑪,翻覆事故,ATP,台鐵,宋鴻康

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