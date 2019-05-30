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花蓮地區舉行鐵安演習　慈濟參與呈現民間關懷能量

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▲▼由台鐵主辦的108年鐵安「動員、災行、反恐」演習，現場191位包含軍、警、消、醫護、慈濟基金會等各單位投入模擬演習。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

由台鐵主辦的108年鐵安「動員、災行、反恐」演習，現場191位包含軍、警、消、醫護、慈濟基金會等各單位投入模擬演習，演習現場逼真，除了救護車、消防車，模擬爆破的爆破聲連鄰近的大樓都能聽到。慈濟志工也準備救災常用的穀糧、乾糧、福慧珍粥，希望透過一次次的演習，未來能與各政府機關單位一起更有效率地服務民眾。

由台鐵局主辦的108年鐵安「動員、災行、反恐」演習，共分為「民防任務隊集合接受校閱」、「車上爆裂物處置」、「列車出軌災害狀況處置演練」，慈濟志工與在救災現場位居第二線，這次演習負責安撫受驚民眾、關懷傷者、提供飲用水、乾糧等。

▲▼由台鐵主辦的108年鐵安「動員、災行、反恐」演習，現場191位包含軍、警、消、醫護、慈濟基金會等各單位投入模擬演習。（圖／慈濟基金會提供）

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▲▼由台鐵主辦的108年鐵安「動員、災行、反恐」演習，現場191位包含軍、警、消、醫護、慈濟基金會等各單位投入模擬演習。

▲▼由台鐵主辦的108年鐵安「動員、災行、反恐」演習，現場191位包含軍、警、消、醫護、慈濟基金會等各單位投入模擬演習。（圖／慈濟基金會提供）

每當有災難的時候，慈濟志工就立即前往第二線服務，救災分秒必爭，台鐵局也經常協助慈濟運送救災物資，例如「0206花蓮震災」，第一批從台北來的救災毛毯在2月7日上午抵達，就是由台鐵局協助。災後數日，台鐵持續協助一批批從各地支援的救災毛毯、福慧床等救災物資。

飾演旅客的是台鐵退休人員，都曾是列車長、副站長、剪票員等服務民眾第一線人員，演起民眾受困、受傷、抱怨得心應手。花蓮縣鐵路退休人員協會理事長賴榮源表示，因為我們對台鐵都有很深的感情，每次台鐵有需要，我們都會來協助。

▼飾演旅客的都是台鐵退休人員。花蓮縣鐵路退休人員協會理事長賴榮源(拿麥克風者)飾演抱怨乘客。

▲▼由台鐵主辦的108年鐵安「動員、災行、反恐」演習，現場191位包含軍、警、消、醫護、慈濟基金會等各單位投入模擬演習。（圖／慈濟基金會提供）

指揮官吳金添段長指出，每一次有災難，慈濟志工總是最先到，台灣各地都有慈濟志工，有時候救災現場要找食物飲水不容易，由各地慈濟志工就近準備就能盡速服務旅客。台鐵與慈濟簽訂「緊急支援協定」，希望如果火車有狀況，希望透過與民間的合作，趕快恢復通車、民眾通行。

指揮官吳金添段長表示，剛剛慈濟演練安撫抱怨民眾也非常專業，連集合整隊時，慈濟志工雖然年紀大，也整隊排隊進站，非常有紀律。希望透過這次演習，讓彼此知道災害發生後的動員情形，互相合作。

▼演習現場逼真，救護車、消防車、軍車、爆破衣等均實地演練。

▲▼由台鐵主辦的108年鐵安「動員、災行、反恐」演習，現場191位包含軍、警、消、醫護、慈濟基金會等各單位投入模擬演習。（圖／慈濟基金會提供）

「0206花蓮震災」時，慈濟志工廖學勳住家就是慈濟的服務站，廖學勳表示，慈濟起源於花蓮，海內外各國志工均會希望回到花蓮慈濟尋根，感恩台鐵總是方便志工們，提供集合場地等。0206花蓮震災搬運物資時，台鐵也協助規劃最短路線，讓志工人龍不用拉太長。

慈濟基金會表示，慈濟長年主動投入災害救助的協助，從社區意外災害關懷到重大災害的投入，已成為國家防災機制的協助團體，期盼能以慈濟社區關懷能量，善盡一份安心力量。

▲▼由台鐵主辦的108年鐵安「動員、災行、反恐」演習，現場191位包含軍、警、消、醫護、慈濟基金會等各單位投入模擬演習。（圖／慈濟基金會提供）

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關鍵字：台鐵,防災,防恐,演習,慈濟,災行

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