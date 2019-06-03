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社會 社會焦點 保障人權

員林4車追撞翻車地面起火！　1駕駛昏迷送加護5人輕重傷

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記者唐詠絮／彰化報導

員林市中山路1段路口2日深夜發生重大車禍，肇事32歲莊姓駕駛休旅車疑似恍神，追撞前方蔡姓及陳姓駕駛的自小客車，導致陳姓駕駛撞護欄翻車摩擦地面起火，再彈撞外側車道的張姓駕駛的自小客車，造成包含1名7歲小男孩等6人輕重傷，其中陳姓駕駛現場無呼吸心跳，送醫搶救後恢復心跳，目前仍在加護病房急救。

▲彰化員林2日深夜發生4車追撞，造成６人輕重傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化員林2日深夜發生4車追撞，造成6人輕重傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化員林2日深夜發生4車追撞，造成６人輕重傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

員林交通隊長蔡明儒指出，莊姓駕駛1車載著家人及1名7歲的小男孩，行經柳橋路2段與員林市中山路1段路口時，疑似精神不集中恍神，追撞前方蔡姓及陳姓駕駛的銀色自小客車，導致陳男撞護欄後翻車，再撞到外側車道的張姓駕駛的自小貨車；駕駛均無酒駕，至於真正的肇事原因還需進一步釐清調查。

▲彰化員林2日深夜發生4車追撞，造成６人輕重傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

消防隊第二大隊副大隊長江錦松指出，這起重大意外事故，發生在2日深夜23時23分許，據報後火速趕往現場，現場一片狼藉，肇事的駕駛莊男身體多處擦傷，坐在車內的陳姓家人意識不清左眼瘀青，左耳有耳漏情形，黎姓女乘客與7歲小男孩身體多處擦傷，手臂疼痛。被追撞的陳姓駕駛傷勢最為嚴重，現場無意識無呼吸，送醫緊急搶救後恢復心跳但仍在昏迷當中；另外被追撞的張姓駕駛的自小貨車，車內梁姓女乘客身體多處擦傷，分別送往員生及員基醫院救治。

▲彰化員林2日深夜發生4車追撞，造成６人輕重傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化員林2日深夜發生4車追撞，造成６人輕重傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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關鍵字：追撞,翻車,員林市,撞護欄

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