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彰化市第二公墓納骨塔弊案　前代表會主席楊惟欽重判12年6月

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▲彰化市第二公墓納骨塔弊案，前市代會主席楊惟欽判12年6月。（圖／翻攝自Google Map.）

▲彰化市第二公墓納骨塔弊案，前市代會主席楊惟欽判12年6月。（圖／翻攝自彰化市民代表會）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市公所興蓋第二納骨，2017年底當時擔任彰化市民代表會主席楊惟欽與民政課長林宏柏，涉嫌對承包彰化市立納骨塔整修案的廠商施壓索賄200萬元，當時震驚政壇，彰化地院5月31日宣判，楊惟欽以違反貪污治罪條例，重判有期徒刑12年6月、褫奪公權6年，林宏柏判有期徒刑7年、褫奪公權4年。

當年有民眾向彰化縣調查站檢舉，彰化市公所第一公墓第二納骨塔新建工程期間，楊惟欽在市代會為第二公墓納骨塔興建工程成立監督小組，對於承辦業務的課員及承包廠商百般刁難，有廠商為求過關，只能花200萬元了事，林宏柏因為幫楊惟欽轉達要求，同時幫廠商將錢轉交給楊惟欽，因此也被起訴。

▲彰化市第二公墓納骨塔弊案，前市代會主席楊惟欽判12年6月。（圖／翻攝自Google Map.）

▲彰化市第二公墓納骨塔。（圖／翻攝自Google Map.）

據檢方當時調查，當楊惟欽收到賄款後得知可能遭到檢調監聽，將賄款轉入慈善會帳戶內，同時要求廠商寫委託捐款字據，檢方將楊、林2人以涉犯貪污罪，依法提起公訴。

彰化市第二納骨塔興建工程在現有第二公墓用地，興建5層樓高的納骨塔，總樓地板面積3793平方公尺，第一期工程可設置骨灰箱及納骨櫃將近4萬餘個，工程經費合計1億549萬元，在當年被稱為「最賺錢的金雞母」，無奈在接近完工時捲入弊案風波，檢調大動作搜索彰化市公所、市民代表會和廠商等地，時任彰化市長邱建富，至今提起時，仍相當無奈的表示，還有許多人都拿當年第二公墓納骨塔弊案的事，在黑我打壓我，如今司法都已經還我清白，希望市民都能了解。

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關鍵字：第二公墓,納骨塔,楊惟欽,邱建富,彰化市代會

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