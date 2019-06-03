綠議員點名潘恒旭不適任！韓國瑜力保：他從有頭髮做到沒頭髮

記者洪靖宜、李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜3日出席市政總質詢，首位質詢民進黨市議員鄭孟洳，針對最應該調動的人，直接點名潘恒旭，他認為人才適才適所，觀光局在部門質詢後竟然沒有給議員回覆，許多高雄知名景點也沒有做好整修，直接點名觀光局長不適任；不過韓國瑜也再次為潘說話，說潘「從有頭髮做到沒頭髮」，相當認真，希望議員能理解。



▲觀光局長潘恒旭被點名不適任。（圖／記者賴君欣攝）

▲市議員鄭孟洳。（圖／記者賴君欣攝）

鄭孟洳質詢時提到，高雄知名觀光景點「月世界」指引牌毀損、字又小、燈壞掉，加上觀光局花那麼多錢，辦一次性的活動，卻沒注重「重遊率」，要如何提高重遊意願？鄭孟洳認為，局長不是只有辦活動，很多業務和很多景點都需要整修，在部門質詢時，所有局處都會給回覆，就只有觀光局不給回覆，因此直接點名觀光局長不適任。

鄭孟洳越講越激動，提到並不是故意刁難誰，從上次部門質詢時到現在，依然還是看到民眾在扛輪椅、嬰兒車，完全沒有改善，認為觀光局長才應該被調動。

▲韓國瑜替潘恒旭緩頰。（圖／記者賴君欣攝）

對此，韓國瑜跳出來幫潘恒旭說話，他說目前已經責成觀光局，針對知名旅遊景點執行無障礙設施，強調觀光局長已經做很多，「從有頭髮做到沒頭髮」，而月世界目前正災後重建，預計9月完工，也會提升重遊率。韓國瑜再次肯定潘恒旭，他說觀光局長很認真，變身超級推銷員，不停衝，請議員理解。