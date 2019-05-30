他花219萬攻聖母峰頂「看到屍體腿軟」　同行隊友瞬間暴哭

▲聖母峰攻頂大塞車。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

聖母峰攻頂路近半個月來因人潮過多導致大塞車，已奪走13條人命。歷劫歸來的湖南登山客譚海（化名）透露，他登上聖母峰峰頂前，看見路邊橫躺著屍體，慢慢感到自己在接近死亡；在攻頂成功下山後，譚海又再一次看到屍體，此時他已腿軟發抖，同行的隊友甚至直接哭了起來。

綜合陸媒報導，來自湖南的譚海5月23日10點09分登上聖母峰頂峰，在山上待了10分鐘；此時，離22日的聖母峰南坡「大塞車」事件才發生不到幾個小時，譚海從上往下眺望，已經看不到排長隊的登山隊員身影。

▲聖母峰攀登路線。（圖／翻攝自澎湃新聞）

譚海與同行隊友爬的是聖母峰北坡，其第二台階是登頂者的鬼門關，幾乎直立的峭壁是通往山頂的唯一途徑。據悉，聖母峰往年有8至10天的登頂時間可用，不過今年明顯縮短，只有5月21日、22日、23日3天。

譚海和隊友23日凌晨1點從聖母峰北坡的C3營地（海拔8300公尺）出發，走到第二台階時，隊伍發生緩慢的移動，最後形成近一個半小時的大塞車，所幸譚海有準備足夠的氧氣罐，最終保住性命。

▲登山者的遺體直接暴露在眾人眼前。（圖／翻攝自澎湃新聞）

就在一行人下山返程時，譚海再一次見到攻頂前看到的屍體，此時天已亮，陡峭、無盡的山峰一覽無遺，譚海瞬間腿腳發軟；同行的隊友想到山上有人因技術不當被保險鎖掛在半山腰上，而他們卻平安歸來站在平坦的地面時，不禁悲從中來哭了出來。

報導提到，譚海是湖南一家集團的董事長，因為信佛的關係「覺得受到某種指引，要登上聖母峰。」他在2018年5月、6月和9月先後拿到6000公尺、7000公尺和8000公尺的登山證；拿到登山證後，譚海馬上報名登聖母峰，並在今年5月23完成攻頂。

▲聖母峰大排長龍。（圖／路透社）

高山嚮導巴林傑（Adrian Ballinger）透露，由於許多人將聖母峰視為「終極挑戰」，才導致今年人潮擠爆聖母峰攻頂山徑以致「塞車」造成多人喪命。譚海向陸媒記者表示，這次攻頂聖母峰總共花了他48萬元人民幣（約新台幣219萬元）；他直言，若是從南坡上去的話，費用只要大約一半，不過近年來因聖母峰攻頂「平民化」，湧現越來越多經驗不足的夏巴人，協助登山客上山的服務。