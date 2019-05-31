只要92萬！廉價行程吸「菜鳥登山客」　專家批：可跑全馬≠可爬聖母峰

▲廉價行程吸引許多「菜鳥登山客」。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

爬一趟世界最高的聖母峰（珠穆朗瑪峰），你認為該花多少錢？根據坊間的登山社包套行程，價格從3萬美元（約台幣92萬元）到10萬美元（約台幣300萬元）不等，而登山專家直指，這一個月來發生的接連多起的登山客死亡事件，元凶不是人潮過多，也不是天氣因素，而是「廉價旅程」。某部分的旅行社為了吸引遊客，推出不到台幣百萬的行程，但是裡面並未包含私人嚮導、專業攀登設備與保險，「無法獲得足夠的保護、高估自己的能力，都是造成憾事的主因。」

在2011年登上聖母峰的專業登山家阿爾內特（Alan Arnette）表示，當地旅行社提出的行程大約在3萬美元左右，若是加上私人嚮導、攝影以及其他登山配備，費用就會高達10萬美元。大部分的情況下，外國登山客還必須自行向尼泊爾政府支付1萬1000美元（約台幣33萬元）的許可證費用，另外還要負擔攀登設備、個人與救難直升機的保險費。

▲聖母峰登頂大塞車。（圖／翻攝自Facebook／Imagine Nepal）



阿爾內特說，「旅行社的低價旅程與專業嚮導相比，價格差了好幾倍，讓人們誤以為可以花少錢登上聖母峰。」儘管部分人士將矛頭指向天氣或是人潮擁擠的因素，但高山天氣每天都在變化，這本來就是不可預測的危險因素之一，至於人潮擁擠，也是拜這些低價行程所賜。阿爾內特認為，現在削價競爭也讓嚮導的價格來到歷史新低，缺乏經驗或是沒有合格執照的嚮導，也逐步將登山客帶往危險之地。

據估計，尼泊爾政府每年可從攀登喜馬拉雅山獲得近3億美元（約台幣92億元），它對申請者並無特別限制，僅要提供身心健康的醫生證明即可。阿爾內特表示，若符合攀登聖母峰的資格，至少要有攀登過高海拔山區的經驗，並做足至少6個月的準備，「你能跑完波士頓馬拉松，並不代表你也可以爬聖母峰。」