只要92萬！廉價行程吸「菜鳥登山客」　專家批：可跑全馬≠可爬聖母峰

▲廉價行程吸引許多「菜鳥登山客」。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/編譯

爬一趟世界最高的聖母峰(珠穆朗瑪峰),你認為該花多少錢?根據坊間的登山社包套行程,價格從3萬美元(約台幣92萬元)到10萬美元(約台幣300萬元)不等,而登山專家直指,這一個月來發生的接連多起的登山客死亡事件,元凶不是人潮過多,也不是天氣因素,而是「廉價旅程」。某部分的旅行社為了吸引遊客,推出不到台幣百萬的行程,但是裡面並未包含私人嚮導、專業攀登設備與保險,「無法獲得足夠的保護、高估自己的能力,都是造成憾事的主因。」

在2011年登上聖母峰的專業登山家阿爾內特(Alan Arnette)表示,當地旅行社提出的行程大約在3萬美元左右,若是加上私人嚮導、攝影以及其他登山配備,費用就會高達10萬美元。大部分的情況下,外國登山客還必須自行向尼泊爾政府支付1萬1000美元(約台幣33萬元)的許可證費用,另外還要負擔攀登設備、個人與救難直升機的保險費。

▲聖母峰登頂大塞車。(圖/翻攝自Facebook/Imagine Nepal)



阿爾內特說,「旅行社的低價旅程與專業嚮導相比,價格差了好幾倍,讓人們誤以為可以花少錢登上聖母峰。」儘管部分人士將矛頭指向天氣或是人潮擁擠的因素,但高山天氣每天都在變化,這本來就是不可預測的危險因素之一,至於人潮擁擠,也是拜這些低價行程所賜。阿爾內特認為,現在削價競爭也讓嚮導的價格來到歷史新低,缺乏經驗或是沒有合格執照的嚮導,也逐步將登山客帶往危險之地。

據估計,尼泊爾政府每年可從攀登喜馬拉雅山獲得近3億美元(約台幣92億元),它對申請者並無特別限制,僅要提供身心健康的醫生證明即可。阿爾內特表示,若符合攀登聖母峰的資格,至少要有攀登過高海拔山區的經驗,並做足至少6個月的準備,「你能跑完波士頓馬拉松,並不代表你也可以爬聖母峰。」

