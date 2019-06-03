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社會 社會焦點 保障人權

雙手抱頭往上一抬！病患「人偶式斷線癱軟」　推拿師一招賠15萬

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記者黃翊婷／綜合報導

57歲的楊姓男子在高雄開設國術館，2017年9月幫張姓男子進行推拿，沒想到雙手一抬對方瞬間失去意識，事後送往醫院檢查才知道，這一拉造成頸椎挫傷，一審被法官依業務過失傷害罪判處拘役45日，後來因為答應賠償15萬元達成和解，二審獲宣告緩刑2年。

判決書中指出，楊男開設的國術館平時就有提供推拿服務，2017年9月他在店內幫張男推拿，先是要求對方以雙手環抱後腦杓，再從腋下穿越並架住，兩掌壓在病患環抱於頭部後側的手掌上，接著施力向上提拉，沒想到人卻突然昏厥，嚇得趕忙送醫，經過診斷確認受到頸椎挫傷併雙手肢體麻痺的傷害。

▲▼推拿,按摩。（示意圖／CFP）

▲楊男在推拿時不慎弄傷張男的頸椎。（示意圖／CFP，與本案無關）

張男在偵查過程中提到，當時他聽從楊男的指示雙手抱頭，結果被往上一抬就突然失去意識，等到稍微請醒一點時，發現四肢都沒有感覺。而當天陪同前往的陳姓友人證稱，當時自己正在做熱敷，聽到楊男的叫喊聲趕忙跑出去察看，但張男已經倒在地上。

由於人的頸椎內遍布重要神經，屬於人體的重要部位，推拿時應該要特別留意施力力道，但楊男疏於注意，導致張男受傷，一審法官依業務過失傷害罪判處拘役45日。後來楊男同意賠償15萬元，雙方達成和解，二審高雄地院法官雖然維持原判，但也同時宣告可緩刑2年，算是給他一個改過自新的機會。

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關鍵字：高雄,國術館,推拿

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