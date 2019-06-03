經濟部26年前的承諾去哪了？　黃捷籲大社工業區快降編

▲時代力量高雄市議員林于凱、黃捷出席呼籲，要把健康權還給高雄市民。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

高雄大社石化工業區降編案今（3日）下午2點將在內政部營建署都市計畫委員會召開第一次專案小組會議審查。地球公民基金會、大社環境守護聯盟和時代力量高雄市議員黃捷、林于凱，及曾拿下金曲獎最佳單曲製作人獎的歌手林生祥等人上午舉行記者會呼籲，相關單位應拿出良心快降編，還給高雄市民健康權。

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▲地球公民基金會執行長王敏玲說，當地居民必須承受「數十倍至數百倍」的致癌風險。（圖／記者許展溢攝）

環團指出，大社居民已期盼大社工業區降編和遷廠26年，該案原應在去年底前完成降編乙種工業區，但高雄市都發局今年3月22日才決議降編，現在還需要內政部核定才能正式生效。地球公民基金會執行長王敏玲說，只要搭高鐵往南接近左營站前幾分鐘，就能看到大社工業區的大煙囪，但在高鐵的玻璃窗內，是聞不到那裡的臭酸味、腥臭味和化學味，也感受不到當地民眾，承受超過一般可接受風險範圍「數十倍至數百倍」的致癌風險。

▲環團邀請各界代表一起向內政部營建署呼籲，大社石化工業區應降編成乙種。（圖／記者許展溢攝）

大社環境守護聯盟召集人吳忠穎表示，今年1、2月大社工業區就被環保局裁罰28次，顯示環保問題嚴重，經濟部卻聲稱降編乙種後，廠商將失去環保改善意願，質疑是拿高雄市民健康當籌碼在談判？黃捷說，自己出生的1993年，經濟部正式發函給大社鄉公所，承諾和後勁五輕一起遷廠，五輕也早在2015年底關掉，但承諾至今，明明有26年時間能規劃，到最後關頭卻說降為乙種衝擊太大，希望內政部能當高雄人的靠山，拿出良心，把健康權還給高雄市民。

▲甲、乙種工業區的土地利用規範比較表。（圖／記者許展溢攝）

林于凱說，內政部應趕快讓廠商、勞工有遵循方向，並讓長期暴露在高致癌風險環境的居民安心。只有降編乙種、加快輔導產業轉型，才能夠促成多贏的解方。尤其工業區所需的石化生產原料，許多都以化學槽車運送，從林園及小港穿過人口密集、車流量高的市區，潛在風險很大。

▲林生祥唱著《毋願》呼籲政府重視人民心聲。（圖／記者許展溢攝）

林生祥今天也特別在記者會的最後，站在營建署門口前唱著以石化汙染為題創作專輯《圍庄》中的《毋願》，和大家一起向內政部呼籲，一定要重視高雄市民的健康和安全。