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李喬如要求官員全離席！雙方激烈對嗆　韓國瑜爆氣：你這種議員才不及格

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記者洪靖宜、李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜3日出席市政總質詢，民進黨市議員李喬如在質詢到一半時，突然要求所有局處官員閉上眼睛，請問反對韓市長選總統舉手？但沒人舉手，隨即李喬如就要求其他局處首長們離開議事廳，請韓國瑜和三位副市長及留下，但韓國瑜認為李喬如講話完全沒有是非，雙重標準，當場和李喬如對嗆起來，火藥味濃。

▲▼0603高雄市議會黃文益李四川韓國瑜李喬如離席潘恒旭。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜爆氣。（圖／記者賴君欣攝）

市議員李喬如質詢到一半時，突然要求所有局處官員閉上眼睛，提問反對韓市長選總統舉手？但現場沒人舉手，因此李喬如要求所有局處首長離開議事廳，留下韓國瑜和三位副市長及秘書長。

▲▼0603高雄市議會黃文益李四川韓國瑜李喬如離席潘恒旭。（圖／記者賴君欣攝）

▲官員被請出議事廳。（圖／記者賴君欣攝）

議長許崑源也在說「不要這樣，不好看」，但抵不過李喬如的要求，接著就讓其他官員離開議事廳，而觀光局長潘恒旭還不離席，遭李喬如嗆做得最差的還不離開。

▲▼ 。（圖／記者賴君欣攝）

不過這時韓國瑜臉色一沉，表情相當不悅，接著李喬如問韓國瑜行政院會出席幾次，韓國瑜完全不想回應，李喬如接著說陳菊都去放下身段，你以為你是未來總統？韓國瑜說賴清德擔任行政院長時就參加過行政院會，資料錯誤，他也反嗆李喬如「財政困難不是我造成的」。

▲▼0603高雄市議會黃文益李四川韓國瑜李喬如離席潘恒旭。（圖／記者賴君欣攝）

▲市議員李喬如。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜不滿表示，過去民進黨執政借那麼多錢和弊案，為何不質詢，就是因為民進黨雙重標準，認為議員是非不分，這種議員是才是不及格，李四川副市長和團隊這麼辛苦為何不講，只會批評，講話完全沒有是非。當場和李喬如對嗆起來，火藥味相當濃。

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關鍵字：韓國瑜,李喬如

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