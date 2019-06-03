韓國瑜「藍襯衫」的4個秘密　胡幼偉分析「後面有高手在設計」

▲韓國瑜出席【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，穿著藍色襯衫。（圖／記者季相儒攝）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜表態參與2020黨內總統初選，一舉一動備受外界關注，包含他總是穿著「藍色襯衫」背後也有不同的意涵。中國文化大學新聞系主任胡幼偉提出分析，發現他並不是大家口中所謂的「粗人」，而是心思很細密的政治人物。

胡幼偉在臉書表示，從「非語文傳播學」的角度來看，韓國瑜的藍襯衫，是有在傳遞訊息的，並提出以下4種解讀。第一，胡幼偉從顏色與政治立場的連結來看，韓國瑜顯然在利用每天都穿藍襯衫（有時加藍色毛背心），彰顯「永遠是藍軍成員」的基本立場訊息。

▲韓國瑜出席【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，穿著藍色襯衫。（圖／記者季相儒攝）



第二，胡幼偉發現，一般政治人物當上大官後，上班時間所穿襯衫，多半是白色的，很少穿藍色。老韓卻天天穿藍色襯衫，而且，穿藍襯衫時不打領帶，有「我是藍領階層、不是白領階層」的訊息暗示！如果他當市長後，每天改穿白襯衫打領帶跟西裝，和藍領階層的距離馬上就遠了！

▲▼韓國瑜接受市政質詢。（圖／記者洪正達攝）



第三，胡幼偉認為，一般人通常不會每天都穿一樣顏色或同一式樣的衣服出門，除非是工作場所要求穿制服。而韓國瑜當上市長後，不需要穿制服，卻每天都穿同樣的藍襯衫上班，意在表達，他就是個「穿制服上班的人」，於是，你不斷看到他穿藍襯衫，就會覺得他「不停地在工作」。

第四，胡幼偉說，藍襯衫已經是他的招牌形象之一，這是大家有意識到所謂的「識別」功能（另一個識別形象是他的禿頭），看到藍襯衫，就知道他出現了。

綜合以上四點解讀，胡幼偉強調，有些「台北的名人或高層」一直覺得，韓國瑜是個沒什麼素質的粗人，不大看得起他，也覺得這種人怎麼能當總統！

而胡幼偉詳細分析韓國瑜的語文及非語文傳播訊息後發現，要不就是他本人，要不就是他後面有高手，一直在設計整套的競選傳播策略！「我發現，他不但不是個粗人，而且是心思很細密的政治人物。」

胡幼偉認為，韓國瑜今天會變成那麼難搞垮的一咖，絕非偶然。「江湖上想除掉他的各大門派，真的是低估了他的心思、謀略與能耐！」

▲韓國瑜在凱道造勢大會上，向群眾致詞。（圖／記者季相儒攝）