▲便利商店也能吃得健康！全家推「減鈉、紅藜 、高纖」營養美食。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲全家以「健康志向」為主軸，全新推出6款營養健康美食。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

便利商店對於忙碌的上班族來說，已經是不可或缺的好夥伴，為了守護消費者的健康，全家以「健康志向」為主軸，全新推出6款營養健康美食，以消費者的健康優先，加一點健康、少一點負擔，就是要讓消費者到便利商店，也能吃得營養健康又美味！

▲便利商店對於忙碌的上班族來說，已經是不可或缺的好夥伴。

要怎麼樣挑選營養健康的美食呢？早餐你可以選擇使用沙漠湖鹽減鈉30%的「鹽麴鮭魚飯糰」、「小松吻仔魚飯糰」，中餐選擇有五色蔬菜的「金咖哩五蔬咖哩」、「田園時蔬義大利麵」就可以滿足一天1/3的蔬菜攝取，或是可以選擇添加台灣在地紅藜麥的「和風紅藜麥風味涼麵」，到了下午茶嘴饞時，可以來塊「北海道牛奶燕麥麵包」裡面富含高膳食纖維，能夠幫助消化、整理腸道。

▲若是早餐喜歡吃飯糰，可以選擇使用沙漠湖鹽減鈉30%的「鹽麴鮭魚飯糰」。

「蠻特別的！這顛覆我對便利商店的印象」消費者廖先生表示，以前一直覺得便利商店就是方便快速，基本上就是用來省時間的，看到現在全家推出的新品能夠兼顧健康覺得很棒，「我剛剛挑選紅藜麥風味的涼麵，因為最近天氣比較熱想吃個涼麵，吃了以後我覺得味道還不錯，因為它裡面醬汁很特別，它的醬汁裡面有一點檸檬味，我覺得跟紅藜麥搭在一起非常棒」。

▲「和風紅藜麥風味涼麵」添加台灣在地紅藜麥，是夏天飲食的清爽選擇。

▲消費者廖先生表示，紅藜麥風味涼麵的醬汁很特別，醬汁裡面有一點檸檬味，跟紅藜麥搭在一起來非常棒。



「因為我本身就很喜歡吃鮭魚，剛剛一進來看到新產品『鹽麴鮭魚飯糰』， 又看到上面有減鈉30%更心動，馬上就把它入手了」相當重視營養均衡的上班族陳小姐表示，因為平時有水腫問題，在飲食方面會注意低鹽減鈉，「沒想到在便利商店也可以吃到營養美食，真的是方便又划算」。

▲上班族陳小姐表示，沒想到在便利商店也可以吃到營養美食，真的是方便又划算。

國人對於飲食健康和食品安全越來越重視，全家這次打破大眾對於便利商店不健康的印象，全新推出的營養健康美食，更受到國家隊選手顧問營養師楊承樺的推薦，方便解決三餐的同時，還能夠吃到低鈉、紅藜 、高纖等健康美食，提供消費者夏天飲食的多元選擇。

▼全家全新推出的營養健康美食，更受到國家隊選手顧問營養師楊承樺的推薦。

