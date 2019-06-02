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夏季冷飲喝起來！職人級「茶敬茶」、猿田彥早午餐

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揮別陰雨連綿的天氣，初夏時節就是要跟親朋好友出去吃吃喝喝才過癮，每天不喝一杯手搖杯就渾身不對勁的你，一定要來試試南投茶農子弟全新推出的手搖品牌「茶敬茶」，嚴選茶葉加上職人手沖，你會發現烏龍茶原來有著如此好滋味。

全家與百年茶品牌「台灣農林」玩聯名，5/8於全台全家門市推出「仙女紅茶」和「仙女醇奶茶」兩款中式茶飲後，再推重磅新品「仙女紅茶霜淇淋」。

去年進駐誠品南西的猿田彥，專門為台灣市場推出早午餐，六款輕食搭配六種口味咖啡，讓你一早就元氣滿滿面對接下來的挑戰。在台中三井Outlet開設台灣首店的日本法式吐司專賣店Ivorish，除了推出春季新菜，多款品項還祭出降價優惠。

全家「仙女紅茶霜淇淋」

全家與百年茶品牌「台灣農林」玩聯名，5/8於全台全家門市推出「仙女紅茶」和「仙女醇奶茶」兩款中式茶飲後，再推重磅新品「仙女紅茶霜淇淋」，5/17~5/19於全台20間門市搶先販售，5/20全台正式開賣！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

一支/杯售價39元的「仙女紅茶霜淇淋」(售價39元)以台灣農林招牌的仙女紅茶為基底，清雅的茶香結合霜淇淋的奶香，入口香醇回甘。全家也特別推出專屬仙女霜淇淋杯，飄在朵朵白雲間的仙女圖案十足的懷舊，不過這個杯款為限量發行，想收集或拍照打卡的人動作要快。

「全家」仙女紅茶霜淇淋將於5/17-5/19北中南20家店提前販售，5/20全台正式開賣，新品價39元、兩支特價59元（含綜合）。

搶先販售店家名單：
重慶店、成都店、研究院店、三重天台店、三重三安店、新莊福壽店、基隆富港店、中賓店、和平新谷關店、大甲甲讚店、台中鳳鳴店、麗寶樂園店、草悟道店、台中情人店、高雄美新店、台南水萍塭店、大樹義城店、大樹義邦店、高雄瑞北店、旗津天后店。

職人級手搖飲「茶敬茶」

在南投仁愛鄉東眼山擁有自家茶園，從祖父輩便開始種茶、從事茶業批發生意，從小耳濡目染的第三代希望透過自創手搖茶品牌「茶敬茶」的方式，翻轉台灣茶行的刻板印象。茶敬茶店內所有茶飲都以烏龍茶為基底，為何選擇烏龍茶，老闆表示「一提到抹茶，人們第一反應就會想到日本，而烏龍茶卻沒有辦法如抹茶之於日本般的取得代表性的地位，但明明台灣的烏龍茶品質已可說是全球第一……。」因此老闆期望透過茶敬茶，成為讓新生代消費者了解並愛上烏龍茶的平台。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

茶敬茶推出七款現沖茶，以手沖咖啡的器具和技術取代台式茶具，透過精算過的泡茶時間，讓每一款茶葉都能在正確的時間點泡出茶本身的甘甜味，特別的是，泡過的原片茶葉還會裝成小盒讓你外帶回沖。帶著奶香味的「杉林溪奶香烏龍」和新品種台灣茶「白金Gaba」是推薦的品項，尤其是白金Gaba，不會影響睡眠還有安神鎮定功效，鮮少出現在一般手搖店。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

調味茶部分，由鮮奶加奶霜製作的「鮮奶二次方」，還有新鮮現做大甲檳榔心芋頭泥加鮮奶的「大甲芋頭鮮奶」，有著恰到好處的甜味混合鮮乳的馨香。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

除了本格派手沖茶和大眾口味的調味茶之外，茶敬茶竟然還有茶酒選項，「貴妃醉酒」將荔枝酒、桂花釀結合台灣本土青茶；「珍珠奶酒」則是在珍奶裡加入30c.c.的琴酒，如此「大人系」的手搖飲是不是更吸引人了！

茶敬茶概念店
地址：台北市永康街4巷16號

猿田彥台灣獨賣「初夏早午餐」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

誠品生活南西的猿田彥咖啡，與誠品行旅料理團隊合作，即日起提前至早上8點營業，販售六款早午餐—「燻鮭蛋沙拉捲餅」、「凱薩雞肉捲餅」建議搭配中烘焙的手沖咖啡，像是散發果汁香氣的甜蜜mama綜合豆或是春日綜合咖啡，提升層次風味；「黃金地瓜貝果」、「蜂蜜火腿起司貝果」建議搭配「誠一綜合」或帶有堅果香氣的惠比壽手沖咖啡，甘醇卻不苦澀。「黑胡椒牛肉起司可頌」、「火腿起士蛋沙拉可頌」可搭配義式拿鐵，或是經典法式烘焙手沖咖啡，可頌麵包還特別使用「烤麵包神器」日本百慕達烤箱現烤，讓口感回歸剛出爐時的外酥內軟。

猿田彥珈琲台北南西店
地址：台北市中山區南京西路14號

日本法式土司專賣店Ivorish推出春季新菜

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

去年進駐台中港三井Outlet的日本法式吐司專賣店Ivorish，春季新菜單除了引進兩款日本人氣餐點綜合莓果法式吐司、庫克太太三明治之外，還有日本主廚偕同台灣團隊研發的五款台灣限定口味—杏仁柳橙法式吐司、義大利煙燻火腿起士法式吐司佐洋芋奶油湯、印度咖哩燉雞法式吐司、芒果百香果法式吐司、綜合沁凍水果布丁。

晚餐限定的菜色也新增野菇蔬食義大利麵、卡波那拉厚培根奶油義大利麵、田園蔬食義大利酒醋燉飯、印度風味咖哩雞肉奶油燉飯。除了多款品項價格調降，前一天訂位還能享9折優惠。

Ivorish
地址：台中市梧棲區台灣大道十段168號，編號12800
電話：（04）-26563122

※編輯：silvia | 來源：各品牌 |
（完整文章請看VOGUE.com

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關鍵字：甜點,冷飲,輕食,全家,霜淇淋,手搖杯,法式吐司,VogueTaiwan

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