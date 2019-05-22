復刻古早味！萊爾富「牛奶花生冰沙」限量10萬杯開賣了

▲萊爾富推出三款古早味冰沙。（圖／品牌提供）



消費中心／台北報導

進入炎夏高峰，超商冰品大玩聯名新食尚，萊爾富4月底重乳奶茶雪糕與重乳拿鐵咖啡雪糕，今（22）日起限量再推三款台味冰沙，包含花生牛奶冰沙、檸檬雪酪冰沙與綠豆沙牛奶冰沙，嚐鮮價49元至6月18日（二）止；全家便利商店主打雀巢KitKat風味酷繽沙，兩款風味限量80萬杯，會員可享優惠單杯59元。

萊爾富與泰山合作「花生牛奶冰沙」把花生湯變成冰沙口感，成爲道地古早味。業者指出，花生口味的甜罐產品佔整體市場的4成，年銷售逾千萬瓶，以台灣花生加入香純牛奶製成的冰沙，夏季全台限量10萬份，加入另外兩款古早味冰沙系列，預計冰品整體業績可成長15%。





▲萊爾富與泰山合作，以台灣花生加入香純牛奶製成的冰沙，夏季全台限量10萬份。

另外，限量推出的「綠豆沙牛奶冰沙」精選大顆綠豆，搭配新鮮牛奶，以黃金比例調配而成的綠豆沙牛奶；檸檬雪酪冰沙」選用檸檬為基底，佐以香醇牛奶，並添加椰果增添嚼勁，重現本土傳統冰品。

與「檸檬雪酪冰沙」，以黃金比例重現台灣傳統冰品，打造清涼爽口的古早味冰沙。綠豆殺牛奶冰沙精選大顆綠豆，搭配新鮮牛奶，以黃金比例調配而成的綠豆殺牛奶，每口皆能品嘗到綠豆的綿密鬆軟口感。檸檬雪酪冰沙選用檸檬為基底，佐以香醇牛奶，最後添加大量椰果增添嚼勁口感。即日起全品項冰沙皆享優惠價49元，同時Hi Café大杯拿鐵與美式咖啡，任選第2杯享7折優惠，活動至至6月18日（二）止。

全家便利商店則推出「KitKat巧克力風味酷繽沙」與「KitKat 薄荷巧克力風味酷繽沙」完整保留酥脆口感，全台限量80萬杯，單杯售價65元，會員可享優惠價59元。