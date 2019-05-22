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全家便利商店條碼藏折扣！鮮食效期7小時前「會自動打7折」

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▲全家時控條碼。（圖／記者徐恩樂攝）

全家便利商店今（22）日推出「時空條碼」、「時間定價」兩大黑科技，鮮食商品效期前7小時，結帳時可享7折。

消費中心／台北報導

科技零售時代來臨，全家便利商店今（22）日推出「時空條碼」、「時間定價」兩大黑科技，進一步推出「友善時光」機制標籤，即日起全台店舖測試，消費者可在商品效期前7小時，結帳時經系統判定符合時間段，可享有7折優惠價，減少食物浪費問題。

全家便利商店自2004年起，商品開始埋入「時控條碼」，超過有效期限即無法刷取條碼結帳，避免消費者買到過期品，全家指出，既有國際條碼包裝採用一次性生產，無時間code設計，技術上無法提供溫層設定。全家便利商店獨有的「時間定價」系統，所有鮮食商品效期前7小時即自動折扣變價，第一階段近10家鮮食合作廠商加入，涵蓋鮮食商品近200項。

▲全家時控條碼。（圖／記者徐恩樂攝）

▲全家時控條碼。（圖／記者徐恩樂攝）

▲全家便利商店獨有的「時間定價」系統，所有鮮食商品效期前7小時即自動折扣變價。

全家便利商店商品本部長黃君毅表示，依照商圈、天氣變因的落差，鮮食報廢比例約在10%～40%，推動「友善食光」機制之後可增加報廢食品的銷售機會，減少浪費食物問題，提高加盟經營者盈利，經過6個月的測試，吸引3成消費者固定回購，即日起全台3,400間店舖即日起實施，預計年底從鮮食擴大至一般商品。

黃君毅指出，去年11月展開三階段專利測試，透過科技克服鮮食多溫層的條碼印刷、變價折扣系統開發、辨識度等技術問題，配合廠商會在商品包裝貼製折扣條碼，活動開始半小時前，店員將標準商品貼入「友善時光」的貼紙，但每家商品數量、品項數都不同，測時期間4度C的主食類商品，例如飯、麵類產品銷量較佳。

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關鍵字：全家超商,全家,即期品,鮮食,時空條碼

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