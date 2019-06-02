貿易戰廝殺北京公布《白皮書》　「七句話」一次看懂中方立場

▲貿易戰牽動美中關係。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

大陸國務院今天上午發表「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，全文約8300字，被視為中方對抗美國貿易戰的表態。《白皮書》除前言和結語外，共包括三部分，其中第一部分以實際的數據、充分的事實回應了國際社會關切，也指出美國政府挑起對中國大陸經貿摩擦損害兩國和全球利益；據中新社報導，有關《白皮書》的內容，可用以下7句話簡單看懂。

1、對於貿易戰，中國不願打，不怕打，必要時不得不打，這個態度一直沒變。

白皮書說，對於兩國經貿分歧和摩擦，中國願意採取合作的方式加以解決，推動達成互利雙贏的協議。但合作是有原則的，磋商是有底線的，在重大原則問題上中國決不讓步。

2、歷史經驗證明，試圖通過潑髒水、拆台、極限施壓等手段達成協議，只會破壞雙方合作關係，錯失歷史機遇。

白皮書說，美國政府指責中國在磋商中「開倒車」完全是無稽之談，並指出美國政府在過去十餘輪談判中曾不斷調整相關訴求，隨意指責中方「倒退」是不負責任的。

3、雙方達成協議的前提是美國取消全部加徵關稅，採購要符合實際，同時確保協議文本平衡，符合雙方共同利益。

白皮書中還提到，經貿協議必須是平等、互利的，在涉及中國核心利益的重大原則問題上決不會讓步。

▲美中貿易戰下一步會如何發展，外界相當關注。（圖／路透社）

4、如果一方強壓另一方進行談判，或者談判結果僅讓單方得利，這樣的談判不會取得成功。

白皮書指出，磋商要相互尊重、平等互利。平等互利，就是雙方磋商的地位是平等的，磋商成果是互利的，最終達成的協議是雙贏的。

5、磋商需要雙方相互理解和共同努力。

白皮書提出，各方只有在磋商過程中都抱著善意的態度，充分理解對方立場，才能為磋商獲得成功創造良好條件，否則就無法形成達成長期有效協議的基礎，難以達成可持續、可執行的協議。

6、對於重大原則問題，中國決不退讓。

白皮書明確，任何國家都有自己的原則。磋商中，一國的主權和尊嚴必須得到尊重，雙方達成的協議應是平等互利的。對於重大原則問題，中國決不退讓。

7、談，大門敞開；打，奉陪到底。

白皮書稱，中國希望透過對話而不是關稅措施解決問題。為了中國人民的利益，為了美國人民的利益，為了全世界人民的利益，中國會理性對待，但是中國不會畏懼任何壓力，也做好準備迎接任何挑戰。

▶影／《白皮書》將鐵的真相昭示天下！環時：談判中美國3次出爾反爾

▶影／貿易戰中方最新態度！《白皮書》：願意合作但主權問題絕不退讓