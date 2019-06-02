　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

貿易戰廝殺北京公布《白皮書》　「七句話」一次看懂中方立場

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲川普,習近平,中美關係,美中關係。（圖／路透社）

▲貿易戰牽動美中關係。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

大陸國務院今天上午發表「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，全文約8300字，被視為中方對抗美國貿易戰的表態。《白皮書》除前言和結語外，共包括三部分，其中第一部分以實際的數據、充分的事實回應了國際社會關切，也指出美國政府挑起對中國大陸經貿摩擦損害兩國和全球利益；據中新社報導，有關《白皮書》的內容，可用以下7句話簡單看懂。

1、對於貿易戰，中國不願打，不怕打，必要時不得不打，這個態度一直沒變。

白皮書說，對於兩國經貿分歧和摩擦，中國願意採取合作的方式加以解決，推動達成互利雙贏的協議。但合作是有原則的，磋商是有底線的，在重大原則問題上中國決不讓步。

2、歷史經驗證明，試圖通過潑髒水、拆台、極限施壓等手段達成協議，只會破壞雙方合作關係，錯失歷史機遇。

白皮書說，美國政府指責中國在磋商中「開倒車」完全是無稽之談，並指出美國政府在過去十餘輪談判中曾不斷調整相關訴求，隨意指責中方「倒退」是不負責任的。

3、雙方達成協議的前提是美國取消全部加徵關稅，採購要符合實際，同時確保協議文本平衡，符合雙方共同利益。

白皮書中還提到，經貿協議必須是平等、互利的，在涉及中國核心利益的重大原則問題上決不會讓步。

▲▼美中關係,中美關係,人民幣。（圖／路透）

▲美中貿易戰下一步會如何發展，外界相當關注。（圖／路透社）

4、如果一方強壓另一方進行談判，或者談判結果僅讓單方得利，這樣的談判不會取得成功。

白皮書指出，磋商要相互尊重、平等互利。平等互利，就是雙方磋商的地位是平等的，磋商成果是互利的，最終達成的協議是雙贏的。

5、磋商需要雙方相互理解和共同努力。

白皮書提出，各方只有在磋商過程中都抱著善意的態度，充分理解對方立場，才能為磋商獲得成功創造良好條件，否則就無法形成達成長期有效協議的基礎，難以達成可持續、可執行的協議。

6、對於重大原則問題，中國決不退讓。

白皮書明確，任何國家都有自己的原則。磋商中，一國的主權和尊嚴必須得到尊重，雙方達成的協議應是平等互利的。對於重大原則問題，中國決不退讓。

7、談，大門敞開；打，奉陪到底。

白皮書稱，中國希望透過對話而不是關稅措施解決問題。為了中國人民的利益，為了美國人民的利益，為了全世界人民的利益，中國會理性對待，但是中國不會畏懼任何壓力，也做好準備迎接任何挑戰。

▶影／《白皮書》將鐵的真相昭示天下！環時：談判中美國3次出爾反爾
▶影／貿易戰中方最新態度！《白皮書》：願意合作但主權問題絕不退讓

ET快訊
快訊／郎朗閃電結婚！新娘是24歲鋼琴家…混血顏值正爆
女室友搞上男友...她氣炸持刀揮砍！「戴套掃把」猛插凌虐4小
快訊／新月沙灣「4國中生溺水」　1失蹤1命危搶救中

關鍵字：關於中美經貿磋商的中方立場,白皮書,大陸國務院,美中貿易戰,中美貿易戰

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

貿易戰廝殺北京公布《白皮書》　「七句話」一次看懂中方立場

「家門前是風水寶地」男屋主擋車掉頭　他家成「轉運景點」擠爆！

摸了出土文物！他咳嗽、發燒「一年住院7次」...結果竟是XX惹禍

陸防長魏鳳和嗆不惜一戰　陸委會反擊：和平發展是世紀謊言

華聞快遞／京津冀3地簽署產業鏈引資戰略合作框架協議

墨西哥外長赴美談關稅　行前發自拍「背景是華為」成熱議

誘騙14名女童2年性侵26次！湖南「變態淫魔」被判死

窗戶招牌「炸飛」　山東一麵店疑似「瓦斯罐爆炸」已致3人受傷

美國又出狠招！申請簽證需交出5年「社群賬號」　中方回應…

回應FedEx「誤寄」事件　陸郵政局：外企須遵守中國法律

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯

實測限定100卡！食物能夾多少？ 豆皮熱量嚇人...她驚：難怪瘦不了

籌畫6個月！他火山口前跪地求婚 女友驚喜捧臉激吻：不是做夢吧...

2020願承擔「任何重要職務」！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

貿易戰廝殺北京公布《白皮書》　「七句話」一次看懂中方立場

「家門前是風水寶地」男屋主擋車掉頭　他家成「轉運景點」擠爆！

摸了出土文物！他咳嗽、發燒「一年住院7次」...結果竟是XX惹禍

陸防長魏鳳和嗆不惜一戰　陸委會反擊：和平發展是世紀謊言

華聞快遞／京津冀3地簽署產業鏈引資戰略合作框架協議

墨西哥外長赴美談關稅　行前發自拍「背景是華為」成熱議

誘騙14名女童2年性侵26次！湖南「變態淫魔」被判死

窗戶招牌「炸飛」　山東一麵店疑似「瓦斯罐爆炸」已致3人受傷

美國又出狠招！申請簽證需交出5年「社群賬號」　中方回應…

回應FedEx「誤寄」事件　陸郵政局：外企須遵守中國法律

不斷更新／朱元勤陽春砲一棒超前　7局統一3：2兄弟

張鈞甯帥慘了！　戴IWC飛行錶秒變型女

粉絲為她受傷　拐拐「沒換裝」收工秒奔醫院：我很擔心

法網／謝淑薇、史崔克娃遭橫掃　女雙無緣8強

玉山盃／新北市1分險勝桃園市　近5年來奪第4座冠軍

中職／3連戰牛棚太燒　統一江承峰、黃竣彥升一軍

端午連假天氣搶先看！一張圖看懂雨下在哪　下波鋒面估「上班日」襲

屍體也消失！他出門見幼子突失蹤「留滿地血痕」…前妻2天後詭提包閃人

炎亞綸自嘲：我有畫眼線、戴假睫毛！　頒獎詞「全場笑翻」

神鬼男騙女友妹「喪葬費」53萬　原來他媽媽姑媽都活著

大陸熱門新聞

新婚3個月突墜亡！警偵破驚：全..

安徽大媽闖紅燈　大螢幕放送個資

24歲女當街遭捅10刀！恐怖男..

床的世界、和成研發長照產品登陸

爸外地工作！村長闖屋性侵殺死媽..

魏鳳和：敢分裂台灣，中國軍隊不..

下體狂飄惡臭！8歲女童送醫挖出..

中方最新態度：主權問題絕不退讓

規模大6倍　廈門五通新碼頭3日..

美國6/15加徵大陸商品關稅

22歲正妹遭當街割喉　恐怖男友..

申請美國簽證要提交「5年社群賬..

海上女神一家親 　天津媽祖今來..

摸了出土文物　他一年住院7次

更多熱門

相關新聞

俄是稀土救星？含量「全球第四」但開採延遲

中國身為稀土出口大國，日前傳出為反制美國在貿易戰的施壓，計畫限制稀土出口，意外讓俄羅斯成為焦點，因為美國地質調查局（USGS）的數據顯示，雖然俄羅斯的稀土產量在全球市場小於2％，儲量卻高達世界第四。只是俄羅原本預計於2023年推出2個計畫，但進度都處於落後。

申請美國簽證要提交「5年社群賬號」

郭台銘示警：比金融海嘯更大的問題將臨

美國6/15加徵大陸商品關稅

環時：《白皮書》將真相昭示天下

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

凱道湧破40萬人？議員一句話打臉

新即時電價　下午1到3點不吹冷氣最省

台北雙載長髮妹亮點！他驚：親眼見到江湖傳說

認養33隻浪浪　動保員開門超驚訝

凱道4大集結！韓粉、倒扁空拍真相

吃雞6小時全輸　16歲少年被氣死

她帶男客進屋被「酷刑伺候」：下體狂流血

世界最危險職業！每7天有1人身亡

迪麗熱巴撕掉上衣！露出黑Bra辣翻

屁孩撞爆借來265萬名車…朋友爸心碎

拔隱眼像驚悚片！她「眼球險被吸出」

新婚3個月突墜亡！警偵破驚：全是丈夫設計

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

男大生烏龍騎錯車　吃上竊盜官司

更多

最夯影音

更多

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面