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《白皮書》將鐵的真相昭示天下！環時：談判中美國3次出爾反爾

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▲▼ 《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書 。（圖／翻攝自國新辦）

▲《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書新聞發佈會現場。（圖／翻攝自國新辦）

大陸中心／綜合報導

《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書2日上午發佈。大陸官媒《環球時報》隨即發表社評稱，這份白皮書的發佈，清晰展現美方在經貿磋商過程中3次出爾反爾，不講誠信的形象，是具有高度權威的撥亂反正，以正視聽，將鐵的真相昭示於天下，「希望華盛頓的決策者也能認真研讀這份白皮書。」

社論稱，《白皮書》以豐富的事實和數據闡明，中美經貿磋商出現多次波折，責任完全在美方，還再次強調中方的原則立場，以及中方捍衛原則與核心利益的決心與態度。

文章提到，自美國單方面挑起中美經貿摩擦以來，華盛頓還同時啟動了一場對華輿論戰，它藉助美國強大的國際話語權，不斷用片面的扭曲的資訊，甚至直接用謊言混淆視聽，企圖把經貿磋商波折的責任推到中國身上，「中國這份白皮書的發布，是具有高度權威的撥亂反正，以正視聽，將鐵的真相昭示於天下。」

文內指出，中美關係到今天這個地步，責任完全在美方，這是無可辯駁的；這一年多來，華盛頓在全世界面前，展示出它為了「美國優先」，可以對最大貿易夥伴下狠手，可以莫須有的罪名對一個民營企業趕盡殺絕，可以不擇手段，可以不顧國際道義和規則，甚至連自己的鄰居盟友也算計。

▲▼中美貿易站,美中貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸從1日起正式開始對美國600億美元產品加徵關稅。（圖／達志影像／美聯社）

《環球時報》認為，美國變成今天這樣，是令人遺憾的，也令人擔憂，當了這麼多年的超級大國，視野和格局都該是全球性的，但自私、狹隘和情緒正在美國社會形成一股洪流，要衝破理性和智慧的壓制；如果美國被這樣的洪流支配，對世界而言，將是一個多麼巨大的破壞性力量，「讓它變得清醒和冷靜，又顯得多麼緊迫和重要。」

文內提到，「中國對美國貿易霸淩的堅決抵抗，具有世界性和時代性的歷史意義；中國建構起來的防線，實際上掩護了其他很多國家」，這是封閉與開放，多邊與單邊，自由貿易與貿易保護主義，誠信和欺詐、狹隘心理與寬闊胸懷之間的偉大較量，這也是美國自己與心魔的「天人交戰」。

文章指出，這場人類歷史上前所未有的恢弘博弈，雖然沒有硝煙，但同樣驚心動魄；它在重塑中美關係，重塑中美的自我及對彼此認知，甚至重塑著國際體系，直接影響到人類的未來。

▲▼白皮書,王受文。（圖／翻攝自國新網）

▲大陸商務部副部長王受文。（圖／翻攝自國新網）

社評稱，我們看到，自中美經貿摩擦以來，極少有國家公開附和華盛頓的做法，這本身就說明瞭問題；確實有不少國家出於私心、勢利或者畏懼保持沉默，但並不代表它們認同；現在已經有越來越多的國家，直言不諱對美國提出批評。

文章強調，要對這場較量的是非對錯下一個基本判斷，並不需要多高的智慧，或者多麼複雜的調研，它只需要勇氣和正直的心靈，公道自在人心，「希望華盛頓的決策者也能認真研讀這份白皮書，細細品味其中的態度和意涵。」

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關鍵字：貿易戰,白皮書,中美關係,環球時報,社評,王受文

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