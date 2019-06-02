俄是稀土救星？含量「全球第四」但開採延遲　礦業公司：供美仍太早

▲ 內蒙古自治區包頭市「白雲鄂博礦區」的稀土礦床。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

中國大陸身為稀土出口大國，日前傳出為反制美國在貿易戰的施壓，計畫限制稀土出口，意外讓俄羅斯成為焦點，因為美國地質調查局（USGS）的數據顯示，雖然俄國的稀土產量在全球市場小於2％，儲量卻高達世界第四。只是俄羅原本預計於2023年推出2個計畫，但進度都處於落後。

根據Bloomberg報導，俄羅斯總統普丁（Putin）曾推動國內發展稀土，並表示該議題非常重要，關係到「國家防禦能力」。不過，莫斯科阿爾法銀行（Alfa Bank）的研究主任包里斯（Boris Krasnojenov）認為，「計畫有一定的難度，而且已經延遲，不太可能供應給美國」。

事實上，俄羅斯目前正在發展2個稀土計畫，其中最大計畫由受到美國制裁的TriArk 礦業公司負責，該公司由俄羅斯億萬富翁尼西斯（Alexander Nesis）和俄羅斯國家技術集團（Rostec）一起掌管。發言人克萊薩斯吉（Andjey Krasutsky）表示，公司正在推動一項計畫，目標每年可產出1萬4000噸鈮、1萬6000噸稀土氧化物，預計2022年從Tomtor礦場開採第一批原料，於2023年出售。然而，由於開採過程中遇到困難，目前進度仍落後。

第二項稀土計畫由ZAO Technoinvest聯盟負責開發，目標在俄羅斯最大的稀土金屬礦床Zashikhinskoye開採鉭、鈮及稀土氧化物，並希望每年可生產100萬噸鐵礦石。然而，當地政府於1月表示，工廠將延至2023年開放。

對此，克萊薩斯吉表示，「考慮到安排計畫的時間，以及全球和市場之間的動態發展，Tomtor是否可以供應稀土給美國，現在來說仍太早。」

美中貿易戰情勢升級，近日傳出「稀土戰」即將開打。嘉義大學財金系副教授黃子庭曾在接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，美國60年代就開始開採稀土，一直到90年代因勞力成本及環境保護的考量，改向中國進口後，霸權地位才讓出。但她認為，中國在全球稀土市場有支配地位，從2010年起，就陸續有出現以「稀土制裁」來解決國際事務的聲音，但在美中貿易戰的情況下，稀土雖是重要角色，卻很難成為「決定勝敗」的關鍵因素。

▼ 習近平5月20日在江西贛州考察相關稀土企業。（圖／翻攝自新華網）

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