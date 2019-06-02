延遲2周！　美國6月15日加徵大陸商品關稅

▲美國將推遲部分自中國進口商品加征關稅時間至6月15日。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

據外媒報導，美國貿易代表辦公室（USTR）將會在下周聯邦公報上發佈一份通知，延長中國出口的某些商品進入美國的時間至6月15日。隨後，這些商品的關稅才會從10%提高到25%。

根據公告，2019年5月10日前從中國出口到美國的產品在進入美國後，仍然會被額外徵收10%的關稅。這些商品原定會在2019年6月1日被加徵25%的關稅，但被最終延長至至6月15日。

2019年5月9日，美國宣佈自5月10日起，對從中國進口的2000億美元清單商品加徵的關稅稅率由10%提高到25%。隨後，中方給出反制措施，決定自2019年6月1日0點起，對已實施加徵關稅的600億美元清單美國商品中的部分，提高加徵關稅稅率，分別實施25%、20%或10%加徵關稅。對之前加徵5%關稅的稅目商品，仍繼續加徵5%關稅。

USTR稱，此次延期，是經進一步考慮海關執法因素，以及中國與美國之間的海上過境後做出的。

大陸外交部5月30日例行會議上商務部新聞發言人高峰表示，「關於美國單方面加徵關稅的影響，我想強調的是，美方的貿易霸淩做法，最終損害的是美國自身，買單的是美國的消費者和企業。」

高峰指出，「貿易戰沒有贏家，美方加徵關稅、升級貿易摩擦的做法不僅損害中方利益，也嚴重損害美國企業和消費者的利益。希望美方糾正錯誤做法，避免使相關企業、消費者遭受更大的損失。」