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黃定和批「政治詐欺集團首腦」　呂國華：從不結黨營私

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▲▼黃定和認為立委初選民調不公平有大瑕疵，不排除脫黨參選。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲初選民調微幅小小輸的黃定和（上圖）質疑呂國華（下圖）是政治詐欺集團首腦。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

國民黨宜蘭立委初選民調結果引發政治風暴！2日上午民調結果公布，宜蘭前縣長呂國華在4位參選人中，以1.1個百分點險勝第2名的宜蘭議員黃定和，但黃認為民調過程有很大瑕疵，除揚言脫黨競選，更質疑呂是政治詐欺集團首腦。呂說，從政以來從不結黨營私，國民黨目前最需要的是團結，希望黃能以大局為重。

▲▼黃定和認為立委初選民調不公平有大瑕疵，不排除脫黨參選。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼國民黨宜蘭立委初選民調2日公布，呂國華勝出。（圖／記者游芳男攝，下同）

國民黨宜蘭立委初選民調結果民調結果：呂國華33.104％、黃定和31.987％、李偉華23.272％、劉燦輝11.637％。

針對民調結果，黃定和表示，民調第1天的5月30日傍晚，他太太接到民調電話問說家裡有沒有男人，他太太回答說沒有後，對方電話就掛掉了，「害我老婆傷心到不行，沒能幫到自己丈夫的忙。」

黃定和指出，民調有不公之外也有大瑕疵，更質疑呂國華是政治詐欺集團首腦，他有憑有據，3日將召開記者會公開相關資料說明。

遭受指控，呂國華表示，黃說民調不公，但民調不是他辦的，應該由黨部回答（指政治詐騙集團首腦），而國民黨目前最需要的是團結，希望黃能以大局為重。

國民黨宜蘭縣黨部表示，依據5月11日登記參選人協調結果，黨內初選民調執行時的選樣方式採「戶中抽樣」進行，方式係由電腦依據受訪者家中人口組成結構，指定受訪者進行訪問，且不得任意決定受訪對象。

並於5月17日舉辦民意調查執行暨觀察說明會中所提供的問卷中，即已明白說明電訪時戶中抽樣的進行方式。

有參選人指稱家中親人有投票權，卻無法接受訪問，認為民調有瑕疵乙事，乃是因對戶中抽樣方式的進行不甚了解，所産生的誤解。

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關鍵字：2020大選,立委初選,國民黨,呂國華,黃定和

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