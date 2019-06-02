國民黨總統初選6/10展開　王金平：會向黨內5人小組表達意見

▲前立法院長王金平指出，國民黨初選問題，他會在6月6日向國民黨副主席在內的5人小組表達他的意見。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

民進黨初選民調時間已經決定，前立法院長王金平指出，國民黨6月23日至7月4日是「國政願景」，民調7月6日到14日，約慢一個月，但沒有差別，有關初選問題，他會在6月6日向國民黨副主席在內的5人小組表達他的意見。

王金平說，每個黨都有他們自己既定的計畫，民進黨原來計畫是在5月初就有了，但4月底一直延延延，延到6月，延了將近兩個月，「國民黨也有我們的立場跟做法啊，國民黨是6月10日公布初選參選人名單，6月14日前舉辦參選座談會，6月23日至7月4日辦3場國政願景電視發表會，7月6日到7月14日民調，7月14日公布民調結果，17日報請中常會核備、27日全代會正式提名。」

王金平說國民黨差不多慢民進黨一個月，「但是無所謂啦，現在每個人都已經在準備大選了，哪一個人出線都一樣，他現在都在進行大選，沒有差別，所以每個黨的做法不同，他的規劃不同。」

對於媒體問到目前國民黨中央的整個初選機制、制度，王金平表示，6月6日他會接見由副主席所組成的5人小組，他們來看他，聽他的意見，到時候他會有所表達。