韓國瑜凱道造勢聲勢大　王金平老神在在：兄弟登山各自努力

記者林悅／台南報導



前立法院長王金平2日上午前往台南市中西區台灣祀典武廟、台南大天后宮上香參拜祈福時，對於高雄市長韓國瑜台北凱道造勢，他表示活動很熱絡、場面很大、人數很多，他樂觀其成，並強調兄弟登山各自努力，請大家對他有信心！

▲前立法院長王金平，對於高雄市長韓國瑜整個台北造勢活動十分成功表示，他樂觀其成，兄弟登山各自努力。（圖／記者林悅攝，下同）

王金平2日整天行程都在台南市，除上午11時20分參拜台灣祀典武廟、台南大天后宮外，還有參訪林百貨、參加台南大學108級畢業典禮、府中商圈掃街、參拜中西區南廠保安宮、吃阿川土魠魚羹等一連串台南接氣行程。

王金平表示，他與武廟主委林培火很早以前就約好，說一定要來參拜，那他就決定在今天，而今天既然來到台南武廟，也就安排到附近的台南大天后宮參拜一下，還有這裡的一些市場，也去拜訪一下，而台南大學畢業典禮，他每年都受邀參加，所以一整天的行程都在台南。

針對媒體問王金平看到高雄市長韓國瑜的整個造勢活動，有什麼感想？王金平說，「是很好啊！很熱絡啊、場面很大、人數很多，我們也是樂觀其成。」另媒體問王金平，當初韓國瑜在選高雄市長時，三山造勢王金平是最大的推手，沒想到韓國瑜今天是要參選總統，變成是王金平的競爭對手，如何看待此事？王金平回應指出：「還是兄弟登山各自努力，他努力他的，我努力我的，那我們也很高興他繼續在成長，我們自己當然也是會這個奮戰不懈，所以我們還是對自己要有信心，而且希望大家對我有信心，終究還是關關難過關關過，這是我的自信。」

對媒體問王金平當初極力輔選韓國瑜，但韓今天卻宣布選總統，會不會有一點始料未及？王金平表示，沒有想這個問題，當時他就是因高雄市長已經淪落了幾十年了，當然希望國民黨一定要能夠把高雄光復，他只有盡力而為，那是幫國民黨打回高雄市的江山，以奠定2020年再重新執政的基礎，他是以這一貫的立場跟他該努力的項目，所以不會去計較、去想像以後會不會怎麼樣。

媒體問王金平，韓國瑜在台北造勢的活動辦得這麼浩大，會不會有點像要在南部這邊也辦一個類似這樣的造勢活動來凸顯出王在南部的實力？王金平則回應，每個人有每個人的做法，他競選方式是一步一腳印，「我沒有準備要做大型的。在6月8日上午、下午都會各辦一場活動，像高雄縣，是以所謂各類的幹部大家集合在一起，沒有找一般基層的市民一起來，只有大概1500位，這些人都是很重要的選舉推手。」

「另外下午的則是高雄市的一般的所謂庶民，我們最基層的好朋友們，大概有幾千人吧！也是會在岡山這裡來成立『金平之友會』。事實上也沒有成立什麼名義，但是他們就是完全來相挺就是了，所以很簡單也沒有搭什麼台子，但是幾千人總要有一個演講台，演講台只是用一般的拖車式的、流動室的演講台來做演講，他也會請幾位要參選立委的人一起來共襄盛舉，大概只有這樣子。」

▲前立法院長王金平，前往台南市中西區台灣祀典武廟、台南大天后宮上香參拜祈福，武廟主委林培火到贈「大丈夫」小匾額紀念品。

王金平補充說，他到處都有成立金平之友會，比較大場的可能是雲林，在6月23日，那裡有大概8000人左右的集會，其他大概都是幾百人到1千多人，大概是這個範圍，高雄6月8日就是比較大一點，可能有幾千人。

針對韓國瑜有關被爆料私生子的傳聞，王金平馬上強調：「那個我不懂，你去請教專家！」