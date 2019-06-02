讚韓國瑜造勢成功！吳子嘉不爆料了「我沒有要講內幕」

▲韓國瑜、吳子嘉。（合成圖／記者季相儒攝、翻攝關鍵時刻）



記者蔡文鈴／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉30日爆料爆料高雄市長韓國瑜有婚外情，還生有一女，還預告要在3日公布更重大內幕。《ETtoday新聞雲》致電吳子嘉詢問此事，他淡淡地說，「沒有要繼續爆料、我沒有要講內幕」。

對於吳子嘉爆料婚外情，韓國瑜31日北上赴台北地檢署控告連日爆料的吳子嘉涉嫌誹謗，韓在北檢外義憤填膺地批吳「可信度值得懷疑，有責任拿出證據，告訴大家孩子在哪？錢在哪？」

接著，挺韓大會1日在凱道熱鬧登場，韓粉替韓國瑜抱不平，指吳子嘉抹黑。吳面對《東森新聞》記者詢問表示，暫時先不回應，但周一會公布更重大的內幕；但是，2日卻改口稱沒有要爆料。

吳子嘉2日下午接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，是否將於明天公開內幕，吳子嘉稱，沒有要繼續爆料，一切等上偵察庭再講，「我沒有要講內幕，就上偵察庭講清楚」。

另外，吳子嘉也提到韓國瑜造勢大會很成功，記者再追問是否因此暫緩爆料，吳子嘉不斷表示「沒有要爆料，我沒有內幕要說」。

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