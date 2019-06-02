回應FedEx「誤寄」事件　陸郵政局：外企須遵守中國法律

▲大陸國家郵政局局長馬軍勝。（圖／翻攝自《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

針對美國聯邦快遞（FedEx）「誤寄」事件，大陸國家郵政局局長馬軍勝1日表示，任何快遞企業都必須遵守中國法律法規，不得損害中國企業和用戶的合法權益，希望國外企業嚴格遵守中國快遞業法規，依法經營，加強服務品質管控和運營管理，符合規定地提供快遞服務郵政通信安全和經濟安全。

馬軍勝當天接受大陸央視採訪時說，最近接到用戶投訴，美國聯邦快遞公司在沒有徵得用戶同意的情況下、也在沒有事先對用戶告知的前提下，擅自將快件轉寄他地，沒按約定的地址進行投遞，嚴重違反了大陸國家快遞業的法規，也嚴重損害了用戶合法權益。

▲聯邦快遞B757貨機攝於河內內排國際機場。(圖／聯邦快遞提供)

馬軍勝強調，「我們國家的快遞市場是巨大的，發展快、潛力大，我們歡迎世界各國來我國對中國的快遞市場進行投資，但是有個前提，你必須要遵守中國的法律法規，也必須維護中國企業和用戶的合法權益，不能因為非商業目的來阻斷正常的快遞服務，也不能損害中國企業和用戶的合法權益。」

美國聯邦快遞日前發生把兩個從日本寄往大陸華為的包裹「誤寄」到美國的事件，大陸國家有關部門決定立案調查。FedEx則於1日在官網發表聲明，重視在中國的業務，會全力配合管理方面的調查。

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