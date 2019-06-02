我們不是好欺負的！環時：中方調查FedEx是負責理性之舉

▲FedEx在進博會上。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

針對大陸官方1日宣佈，決定對美國聯邦快遞（FedEx）立案調查，《環球時報》當天社評指出，聯邦快遞顯然對中國公司的安全利益構成了威脅，有關部門對聯邦快遞開展調查，完全是合法、正當的，也是中國政府必須開展的履責，而且大陸官方發出的公告很短，這表明中國政府準備等待並且尊重調查的結果。

社評指出，據華為日前向媒體披露，聯邦快遞最近將該公司從日本發往中國的兩個郵件送到了美國，另外兩個從越南發往香港和新加坡的郵件被在中途滯留，終極地也被聯邦快遞改為了美國，「盡管聯邦快遞隨後聲稱這些都是偶然的錯誤，但是輿論的大量分析質疑聯邦快遞這樣做是受到了美國政府的指使。」

▲華為公司。（圖／路透社）

社評寫道，中國官方發出的公告很短，並沒有提及公眾對聯邦快遞可能被美國政府操縱的普遍懷疑，也沒有提及任何中國公司的名字，「這表明中國政府準備等待並且尊重調查的結果，而不打算在這之前僅僅根據事件內在及與當前局勢之間的邏輯關係下結論，讓臆斷來主導今後對聯邦快遞的態度。」

社評強調，對聯邦快遞立案，是在出現對中國企業利益和國家安全非常清晰的風險時的排險之舉，「它不是長臂管轄，也不是攻擊性行為，而是針對全世界都充滿疑竇的行為進行調查。這不是中國要刻意打壓聯邦快遞或者美國在華有經營業務企業的信號。」

社評表示，中國是有原則的，「我們不是好欺負的。對嚴重不公平行為，我們一定會開展合理合法的反制行動。我們希望，瞭解中國的這一原則成為外部世界、尤其是美國對中國行為各種預期的基礎。」

►►陸有關部門決定立案調查FedEx：嚴重損害用戶合法權益