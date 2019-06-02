陸有關部門決定立案調查FedEx：嚴重損害用戶合法權益

▲FedEx在進博會上。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

美國聯邦快遞（FedEx）日前發生把兩個從日本寄往大陸華為的包裹「誤寄」到美國的事件，《新華社》1日報導，「美國聯邦快遞在我國發生未按名址投遞快件行為，嚴重損害用戶合法權益，已違反我國快遞業有關法規。國家有關部門決定立案調查。」

FedEx則於1日在官網發表聲明，該公司重視在中國的業務，與華為和所有在中國的客戶的關係都很重要，公司對自身服的標準很高，在如何服務自身客戶方面，FedEx會全力配合管理方面的調查。

大陸中央廣電總台國際在線1日評論，「這一消息，符合公眾期待」，就在5月24日，聯邦快遞將華為公司從日本寄往中國的2個包裹轉到美國，並試圖將另外2個從越南寄往華為亞洲其他辦事處的包裹轉到美國，聯邦快遞遭調查，對其他不遵守中國法律法規的外國企業、組織和個人將是一個警告。

針對華為指出，公司有幾件包裹被聯邦快遞（FedEx）「送錯地方」抵達到美國，對此，聯邦快遞28日發表聲明，指出「對於少量華為貨件被失誤轉運表示抱歉，確認沒有任何外部方面要求聯邦快遞轉運這些貨件，有關貨件正在退還至發貨方途中。」

▲聯邦快遞致歉。（圖／翻攝新浪微博）

針對上述事件，大陸外交部發言人陸慷29日表示，發生這樣的事情，FedEx需要對華為和中國大眾作出一個合理的解釋，「我不知道對FedEx來說，這樣的事情是不是經常發生？如果是，對這樣一家大公司來說實在是不應該。如果不是，那FedEx需要解釋清楚為什麼類似事件最近一而再、再而三地發生在華為身上。」