「不可靠實體清單」從美國學來的！　陸媒開轟「反制說到做到」

大陸中心／綜合報導

美中貿易戰打得火熱，美國商務部日前表示，將把中國通訊設備商華為和70家附屬事業列入所謂的「實體清單」（Entity List）。針對美方頻頻出招，中方也出手反制，強調將建立「不可靠實體清單」制度對付實施禁消令企業，《央視》也刊登評論稱，「中國反制說到做到，奉陪到底」；對此，也有不少網友表示「以其人之道，還治其人之身」、「終於出手了」。

大陸商務部發言人高峰在今天的記者會上表示，「根據相關法律法規，中國將建立『不可靠實體清單』制度。對不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供，嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，將列入『不可靠實體清單』，具體措施將於近日公佈。」

▲大陸商務部發言人高峰在31日的記者會上公布這項消息。（圖／翻攝自大陸商務部官網）

高峰強調，當前世界經濟發展不確定、不穩定因素增多，一些外國實體出於非商業目的，違背正常的市場規則和契約精神，對中國企業採取封鎖斷供和其他歧視性措施，損害中國企業的正當權益，危害中國國家安全和利益，也給全球產業鏈、供應鏈安全帶來威脅，對全球經濟造成負面的衝擊。

他表示，為維護國際經貿規則和多邊貿易體制，反對單邊主義和貿易保護主義，維護中國國家安全、社會公共利益和企業的合法權益，中國政府決定建立不可靠實體清單制度。

「不可靠實體清單」的消息發布後，《央視》也在晚間發布一篇題為《中國反制說到做到》的評論表示，美方一次又一次出爾反爾，一次又一次加徵關稅，甚至在毫無證據情況下，動用國家力量切斷美國企業對華為等中國公司的供應，對中國極限施壓，企圖阻遏中國的發展，「要談，就認真談；要打，那就認真打。既然美方毫無誠意、步步進逼，那麼中方就奉陪到底。」

▲對於北京出招反制美國，大陸網友表示第一個應該要先安排 Fedex 。（圖／達志影像／美聯社）

文章提到，對中方來講，打從來不是目的，而是要透過政策工具的合理運用，讓美方認清合作共贏才是世界發展大勢。過去一年來的實踐已經證明，加徵關稅損害中美雙方利益，也不利於全世界；硬性切斷全球產業鏈，更會對人類科技進步和文明進程造成巨大損害，合作才是中美唯一正確的選擇。

評論最後強調，「中方始終把通過磋商來解決貿易分歧作為首選，但是合作要有原則、談判要有誠意，美方不要高估自己把控全球局勢走向的能力，更不要低估中方維護自身發展權益的能力；無論美方下一步採取什麼樣的動作，中方還是那句話，『談，大門敞開；打，奉陪到底』。」

相關新聞被轉貼到大陸社群網站微博後，引起網友熱議，紛紛留言表示「FedEx先安排一下當第一個」、「小本本黑名單，這個好」、「這招高，把握話語權，讓那些公司不敢隨意斷供制裁中國公司」；也有網友認為「真不知道為什麼會看不起中國市場，這麼大一塊蛋糕永遠不要小看中國人的消費能力。」