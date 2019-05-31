外媒曝華為已遣返「深圳總部美籍員工」　恐更限縮同仁間互動

▲《金融時報》報導提到，華為深圳總部已遣返美籍員工。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

美中因貿易戰及華為制裁案影響，緊張關係日益升溫，華為首席戰略架構師黨文栓接受英國《金融時報》採訪時表示，華為已下令員工取消與美國聯繫人的技術會議，並遣返在深圳總部工作的美國人。

《金融時報》報導提到，在川普政府將華為和70家附屬事業列入美國貿易黑名單後，華為深圳總部的美籍研發人員已在兩周前被遣返。華為首席戰略架構師黨文栓還說，公司將擴大限制員工與美籍人員的互動。

▲華為將在更廣範圍內限制員工與美籍人員的互動。（圖／CFP）

報導指出，華為在宣布這項消息時，當時正在進行的研討會匆匆結束，美國代表被要求帶走他們的筆電、移除網路並離開華為。據悉，華為還花了幾天時間改變其在中國和美國辦事處的聯絡方式，以確保其所有互動都符合「實體清單」（entity list）。

華為也表示，一直都有在檢查其校園的海外訪客是否持有美國護照，並警告他們的私人談話，內容不得涉及與技術相關的任何主題。美國商務部日前將華為及70家關聯企業列入出口管制黑名單，引發中方強力批評；大陸外交部今天稱將建立「不可靠實體清單」，對不遵守市場規則，背離契約精神等的外國企業組織或個人，將列入對中國產業、國安造成損害或威脅的外國法人、其他組織或個人。